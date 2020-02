Santa Fe le ganó con claridad a Entre Ríos

Como parte de la preparación con vistas a su participación en el sector principal del Campeonato Argentino Juvenil que organiza la UAR, el seleccionado de la Unión Santafesina sigue jugando cotejos amistosos.

En esta ocasión el combinado de Menores de 18 de Santa Fe derrotó a su similar de la Unión Entrerriana de Rugby por un contundente 66 a 7, bajo el arbitraje del cordobés afincado en nuestra provincia Federico Burckwardt Rubio.

El cotejo se desarrolló en las instalaciones que Universitario de Santa Fe posee en barrio Las Delicias, ante un aceptable marco de público, pero en una jornada de intenso calor y muy pesado para jugar al rugby, y que se concretó bajo el formato de tres tiempos de treinta minutos.

En el primer tiempo hubo muchos errores, pero por falta de timming, y por ser los primeros amistosos luego de una dura e intensa pretemporada. Positivo fue que en la primera chance que dispuso, la USR pudo marcar ante un elenco entrerriano que comenzó a sentir el rigor de un elenco superior.Santa Fe adquirió el protagonismo, pero cometió algunos errores sobre todo en ataque, en el cual desperdició algunas situaciones que dispuso para convertir.

En el segundo tiempo, con dos alineaciones diferentes, la USR tuvo un par de chances pero falló en la definición. La UER fue un equipo duro, y por eso no extrañó que en este período las acciones se equilibrasen. Si bien en el arranque hubo puntos altos de la USR se cayó y perdió el control del partido.

image.png

En el tercero, el cansancio y el calor fueron sentidos por ambos, y las imprecisiones fueron compartidas. Con el correr de los minutos Santa Fe recuperó el protagonismo y logró marcar claras diferencias.

En el primer tiempo, 12 a 0, hubo un try de Axel Rista convertido por Mauricio Mansilla y un try de Juan Cruz Strada. En el segundo período, 19 a 7, hubo tries de Santiago Olivera convertido por José Francone, dos tries de Pedro Rubiolo y dos conversiones de Francone. En el último tiempo, 35 a 0, los tries fueron conseguidos por Juan Fleitas en tres oportunidades, José Cáceres y Santino Corti, más cinco conversiones de Emiliano Ramos.

El seleccionado juvenil de la USR jugará el próximo sábado 22 de febrero frente a Rosario en cancha de Alma Juniors de Esperanza, mientras que el debut en el Argentino Juvenil está previsto el 7 de marzo frente a Córdoba en nuestra capital. La USR viene de ganarle en la provincia de Salta a Los Mayuatitos por 22 a 7.

Sensaciones en Las Delicias

"Creo que los chicos hicieron un muy buen partido, estamos buscando ritmo para afrontar el Campeonato Argentino. En este amistoso nuestro objetivo que el equipo siga acumulando minutos y volúmen de juego. Por momentos se logró y en otros no tanto, el resultado fue bueno, pero ahora la cuestión está en conseguir que el equipo tenga buena dinámica" le dijo Diego Acosta, uno de los entrenadores de la USR a UNO Santa Fe.

image.png

El coach rafaelino señaló que "lo positivo es que fuimos eficaces cada vez que llegamos a instancias de definición, y nos está faltando el tema de la continuidad. Tenemos quiebres, pero necesitamo que tengan mejor continuidad, para poder tener más definición".

Sobre el trabajo de pretemporada sostuvo que "ha sido muy buena, a los chicos se los ve muy bien en el uno a uno, lo que me parece sigue faltando sumar minutos. Con Salta anduvimos bien, y ahora se viene otro amistoso con Rosario, que es siempre un rival complicado".