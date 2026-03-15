Unión dejó escapar el partido y sufrió otra derrota en la Liga Nacional

Unión cayó 93-88 ante Platense en Vicente López. Pese a un buen tercer cuarto y a los 23 puntos de Yeferson Guerra, el equipo santafesino no pudo sostener la ventaja en el cierre.

Unión sumó una nueva caída en la Liga Nacional de Básquet al perder como visitante frente a Platense por 93-88 en el estadio del conjunto de Vicente López.

El partido fue muy parejo durante gran parte de la noche, pero el local reaccionó en el último cuarto y terminó quedándose con un triunfo importante en la lucha por los puestos de playoffs. La figura del encuentro fue Derrick Woods , autor de 22 puntos, tres rebotes y una gran efectividad en tiros de dos. En el conjunto santafesino se destacó Yeferson Guerra , quien aportó 23 unidades, seis rebotes y dos asistencias.

Un inicio muy parejo

El arranque del partido mostró a dos equipos muy intensos y con mucha energía, conscientes de la importancia del duelo en la pelea por meterse en la zona de clasificación a los playoffs.

En ese contexto, Unión encontró respuestas ofensivas en Guerra y en Aminu Akwuba, quienes sostuvieron al equipo en un trámite muy equilibrado. Sin embargo, Platense logró abrir una pequeña diferencia gracias a su efectividad desde el perímetro y al juego colectivo.

El Calamar llegó a sacar diez puntos de ventaja, aunque el Tate reaccionó sobre el cierre del parcial y logró volver a ponerse en partido. De todos modos, el primer cuarto quedó en manos del local por 27-23.

Unión reaccionó antes del descanso

El segundo cuarto mantuvo la misma tónica: un juego cerrado, con pocas conversiones y varios errores en ambos equipos.

Con el correr de los minutos, el conjunto santafesino logró acomodarse y pasar al frente en el marcador, apoyado en los aportes ofensivos de Dominique Araujo.

Platense intentó sostenerse en partido con el aporte de Woods y con el trabajo de su perímetro, especialmente a través de Julián Morales y Lucas Jara, aunque el local se fue al descanso con ventaja de 48-43.

El Tate tomó la delantera

En el regreso del entretiempo, el encuentro continuó con un trámite muy equilibrado, con momentos de imprecisión y algunas fallas defensivas en ambos lados.

Unión logró sostener la ventaja durante gran parte del tercer cuarto apoyado en la producción de Guerra y Akwuba, mientras que Platense encontró en Woods a su principal vía de gol para mantenerse cerca en el marcador.

Al finalizar el tercer período, el equipo santafesino parecía tener el control del juego y cerró el parcial arriba 68-62.

El cierre se le escapó

Sin embargo, el último cuarto cambió por completo el rumbo del encuentro. Unión comenzó el tramo final con gran intensidad y llegó a sacar diez puntos de ventaja, lo que hacía pensar en un triunfo visitante.

Pero Platense reaccionó con fuerza en los minutos decisivos. Tobías Franchela fue determinante con recuperaciones clave y rápidas transiciones, mientras que Woods continuó liderando la ofensiva del equipo dirigido por Martín Yangüela.

A esos aportes se sumaron los triples de Morales, que terminaron inclinando definitivamente el partido. De esta manera, el Calamar dio vuelta el marcador y selló la victoria por 93-88.