El Niño enciende la alerta en Alto Verde: vecinos piden reforzar las defensas ante el riesgo de inundaciones

Ante los pronósticos de lluvias intensas y crecidas por el fenómeno de El Niño, la Red de Instituciones de Alto Verde reclama que se mantengan las defensas y las estaciones de bombeo.

El fenómeno de El Niño vuelve a poner en alerta a los sectores más expuestos a las crecidas de los ríos en la ciudad de Santa Fe. Con pronósticos que anticipan lluvias intensas e importantes volúmenes de agua en los ríos Paraná y Uruguay para los próximos meses, distintos distritos ribereños comenzaron a organizarse ante un escenario que, según algunos vecinos, podría repetir episodios históricos de inundación.

En ese contexto, el distrito Alto Verde fue uno de los primeros en salir a reclamar. Desde la Red de Instituciones de Alto Verde , que agrupa a organizaciones vecinales con más de 20 años de trabajo conjunto, exigieron que se garantice el mantenimiento de las defensas costeras, los reservorios y las estaciones de bombeo de cara a una eventual crecida.

Al respecto, Claudio Monzón, referente de la red vecinal, explicó por qué decidieron adelantarse: "Hoy estamos poniendo la alerta en este fenómeno del Niño que están anunciando fuertemente". Además, agregó que en el distrito "siempre fuimos unos batalladores contra las crecientes de los ríos".

Los puntos más expuestos

Monzón explicó que, incluso dentro del anillo de contención, el barrio sufre las consecuencias de la falta de obras pluviales. "Acá cuando llueve cincuenta, sesenta centímetros, se inunda parte de un sector del distrito", advirtió en Radio EME, y atribuyó el problema a la lentitud del escurrimiento del agua.

El escenario más crítico, sin embargo, se ubica por fuera del sistema de defensas. "La gran problemática que nosotros vemos con mucha preocupación es el paraje de La Boca y también la Vuelta del Paraguayo, porque ellos no tienen anillo de defensa", remarcó, y alertó sobre el riesgo de que esos sectores queden completamente aislados ante una crecida.

La Vuelta del Paraguayo con las casas amenazadas por la crecida del río.

El fantasma del 83

Al ser consultado sobre la magnitud del fenómeno anunciado, Monzón no evitó la comparación con uno de los antecedentes más graves para la región. "Si nos están anunciando un fenómeno del Niño muy grande, nos lleva al año 83", sostuvo. Y fue más allá al plantear la necesidad de prever un plan de contingencia: "Si el paraje de La Boca y la Vuelta del Paraguayo se quedan aislados por agua de lluvia, imagínense si esto llega a desbordar. Hay que ver planes de evacuaciones".

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Sin respuesta oficial

Uno de los reclamos centrales de la red vecinal apunta a la falta de diálogo con las autoridades. Según relató Monzón, las gestiones se vienen realizando desde hace meses sin resultado: "Hemos publicado a través de las redes sociales, hemos entregado notas al Concejo, hemos entregado notas a intendencia para que las autoridades, los funcionarios vengan a sentarse con nosotros a tomar carta en el asunto. No hemos tenido todavía contacto con nadie".

Ante ese silencio, anticipó que la red conformará una comisión de urgencia en materia de lluvias e inundaciones, con el objetivo de forzar un canal de diálogo con el municipio, la provincia y Defensa Civil.

De la protesta a la feria

Monzón contó que, dentro de la organización, hubo quienes propusieron medidas de fuerza más drásticas, como cortar el puente Oroño o quemar cubiertas. Sin embargo, la red optó por otro camino: " Tenían la intención de ir a cortar Puente Oroño o quemar cubiertas, nosotros desde la red venimos frenando eso porque no queremos perjudicar también a los vecinos que salen a trabajar".

En su lugar, decidieron apostar por la visibilización: organizarán un evento musical con feria el 11 de julio en el Paseo La Ribera Horacio Guaraní. "Vamos a hacer un evento musical con ferias. Esto va a ser el 11 de julio", adelantó Monzón, y explicó que la actividad también busca poner en alerta a los vecinos de los sectores más expuestos.

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El referente vecinal remarcó, además, que el reclamo debe estar por encima de las diferencias partidarias: "Acá no se trata de quién va a ser, quién no va a ser. Acá yo creo que desde el Consejo, todas las partes, oficialismo, oposición, tienen que ser solo un pensamiento, un pensamiento de salir adelante".

Soluciones propias

Frente a la falta de respuestas oficiales, los propios vecinos ya comenzaron a diseñar alternativas para los casos más urgentes. Monzón detalló que un vecino se comprometió a preparar una embarcación de emergencia: "Hay un vecino que ya se comprometió a poner una lancha para transformarlo en una lancha ambulancia", en caso de que el acceso terrestre a los sectores aislados quede cortado por el agua.