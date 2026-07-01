Un cielo de paraguas multicolores transforma la Peatonal San Martín y suma un nuevo atractivo para Santa Fe

La intervención artística sobre la cortada Falucho, impulsada por la Asociación de Amigos de Calle San Martín junto con la Municipalidad, busca embellecer el paseo, generar espacios de encuentro e impulsar la actividad comercial.

Cielo de paraguas: La Peatonal San Martín luce un techo de paraguas multicolores para embellecer el paseo.

La Peatonal San Martín estrenó una nueva postal que ya comenzó a captar la atención de vecinos y turistas en la ciudad de Santa Fe. Más de un centenar de paraguas multicolores fueron colocados sobre la cortada Falucho, entre San Martín y 25 de Mayo, creando un llamativo techo de colores que transforma el paisaje urbano y se perfila como uno de los espacios más fotografiados del microcentro.

La intervención forma parte del Umbrella Sky Project , una iniciativa internacional de arte urbano nacida en Portugal en 2012 y replicada en distintas ciudades del mundo con el objetivo de revitalizar espacios públicos, fomentar el encuentro ciudadano y potenciar la actividad comercial.

En Santa Fe, la propuesta fue impulsada por la Asociación de Amigos de Calle San Martín junto con la Municipalidad, como parte de un conjunto de acciones destinadas a renovar la imagen de la peatonal y convertirla en un paseo que combine compras, recreación y propuestas culturales.

Un paseo para quedarse

Desde la Asociación de Amigos de Calle San Martín destacaron que la iniciativa busca ofrecer nuevas experiencias a quienes recorren el centro de la ciudad.

Sandra Pamater, integrante de la entidad, explicó que el proyecto surgió del trabajo conjunto con el municipio y de la intención permanente de incorporar nuevos atractivos al tradicional paseo comercial.

“Venimos trabajando de manera mancomunada con el municipio y siempre estamos en la búsqueda de nuevos atractivos para la peatonal”, señaló en Sol Play 91.5.

La elección de la cortada Falucho respondió a sus características particulares. Su extensión reducida permitió desarrollar el entramado de paraguas, que además aporta sombra en uno de los sectores más transitados del microcentro.

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Para Pamater, los paraguas simbolizan “alegría y felicidad” y representan la idea de que las personas no solo se acerquen al centro para realizar compras, sino también para permanecer, disfrutar del espacio y compartir un momento al aire libre.

Un clásico internacional que llegó a Santa Fe

El Umbrella Sky Project nació en una pequeña ciudad de Portugal y con el paso de los años se convirtió en una intervención artística presente en distintos continentes.

Su propuesta consiste en cubrir calles y paseos peatonales con cientos de paraguas suspendidos, generando escenarios coloridos que invitan a recorrer, fotografiar y redescubrir los espacios urbanos.

En la capital santafesina, el colorido techo ya comenzó a convertirse en un punto de encuentro para quienes visitan el centro y en un nuevo atractivo para el circuito turístico y comercial.

Más propuestas para revitalizar el centro

La instalación se suma a otras iniciativas impulsadas por la Asociación de Amigos de Calle San Martín para dinamizar la actividad de la peatonal durante todo el año.

De cara a las vacaciones de invierno, la entidad ya trabaja en nuevas propuestas orientadas especialmente a las familias y a los más chicos.

“Queremos que la gente venga, compre y también se quede a disfrutar. La idea es que la peatonal sea un lugar de esparcimiento, no solamente un espacio comercial, sino un paseo integral”, sostuvo Pamater.

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Además, convocó a los santafesinos a redescubrir el comercio local. “Muchas veces miramos lo de afuera y no valoramos lo que tenemos. La peatonal es muy linda y los comercios ofrecen propuestas y precios muy competitivos”, concluyó.