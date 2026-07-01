Lanzaron una convocatoria para adoptar a una adolescente de 16 años: "Si están buscando una hija, los espero con los brazos abiertos"

Bere tiene 16 años, cursa el tercer año de la secundaria y sueña con ser veterinaria. Su mensaje se viralizó en redes sociales y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) impulsa una convocatoria pública para encontrarle una familia.

Convocatoria pública: Lanzaron una búsqueda para adoptar a Bere, una adolescente de 16 años que sueña con tener una familia.

El deseo de Bere conmovió a miles de personas. Con un video en el que cuenta su historia y expresa el anhelo de tener una familia, la adolescente de 16 años se convirtió en el rostro de una nueva convocatoria pública impulsada por el Juzgado de Familia de San Cristóbal, con el acompañamiento del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga).

" Si vos, mamá y papá, están buscando formar una familia y están buscando una hija, acá los espero con los brazos abiertos ", expresa la joven al cierre del video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Bere cursa el tercer año de la escuela secundaria y desde hace más de una década vive en una institución del centro de la provincia. Allí construyó vínculos, comparte tiempo con sus hermanos y una sobrina, y mantiene intacto el sueño de crecer en un hogar que le brinde afecto, acompañamiento y contención.

"Quiero esa familia que me acompañe, que esté conmigo, que me ame y donde pueda ser yo misma. Es un sueño que tengo desde siempre y me emociona", cuenta en el mensaje.

Una convocatoria para garantizar su derecho a vivir en familia

La directora del Ruaga, Adriana Bonelli, explicó que el objetivo de la convocatoria es garantizar el derecho de la adolescente a vivir en un entorno familiar y señaló que el Juzgado autorizó la realización del video para darle mayor visibilidad a su historia.

"Es una adolescente que manifiesta claramente su deseo de tener una familia. Queremos que la sociedad conozca su historia y que quienes estén dispuestos a asumir ese compromiso puedan postularse", sostuvo.

Según informó la funcionaria, desde que comenzó la difusión del caso ya se recibieron siete consultas de personas interesadas en iniciar el proceso.

Quienes deseen postularse deberán cumplir con el requisito legal de tener al menos 16 años más que la adolescente y atravesar el mismo procedimiento de evaluación que cualquier aspirante inscripto en el registro.

"Se realizan entrevistas, informes técnicos y posteriormente es el juez quien determina cuál es la persona o familia más adecuada para ella", explicó Bonelli.

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Sueña con estudiar veterinaria

En su presentación, Bere también comparte parte de su vida cotidiana y de sus proyectos.

Cuenta que disfruta pasar tiempo con sus hermanos y con su sobrina, que le apasionan el baile y el patín —disciplinas que marcaron una etapa importante de su vida— y que, una vez finalizada la secundaria, le gustaría estudiar Veterinaria porque ama a los animales.

Cómo funciona el Ruaga

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos administra el padrón provincial de personas interesadas en adoptar y participa en los procesos destinados a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en una familia.

Actualmente, Santa Fe cuenta con 181 personas inscriptas como aspirantes y 126 niñas, niños y adolescentes incluidos en convocatorias públicas para encontrar un hogar.

Bonelli destacó que esa cifra representa una disminución respecto de principios de año, cuando eran 142 los menores que esperaban una familia, y atribuyó el avance a las nuevas modalidades de inscripción implementadas por el organismo.

Además, recordó que el trámite para inscribirse en el Ruaga es completamente gratuito y se realiza de manera 100 % online a través del sitio oficial del Gobierno de Santa Fe.