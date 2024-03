Santa Fe Rugby arrancó derecho en el Hipódromo rosarino

"Hicimos un buen trabajo en defensa" expresó Santiago Mendicino, autor de un try ante Old Resian en Rosario

Santiago Medicino fue el autor de un try ante Old Resian en el Hipódromo rosarino.

"La verdad es que nos volvimos con muy lindas sensaciones, ya que ganar de visitante no es fácil, más contra Old Resian y en la primera fecha. Hicimos un buen trabajo, más que nada en la defensa, y también por el ataque un poco. Pero considero que el punto más alto del equipo estuvo en la defensa, ya que fuimos muy sólidos, y a partir de allí logramos controlar los ochenta minutos de juego y traernos la victoria" le dijo Santiago Mendicino a UNO Santa Fe.

image.png El wing de la escuadra de Sauce Viejo destacó la defensa como punto alto ante Old Resian.

El back de Santa Fe Rugby sostuvo que "ellos son rivales muy duros, siempre ha sido un equipo Old Resian que supo jugar los partidos, es un rival dificil, por ahí el traslado de la pelota de ellos es muy bueno. Por suerte, los pudimos controlar, y a partir de la defensa y algunos errores de ellos, pudimos aprovechar y marcar los puntos para sumar una victoria en el comienzo del torneo".

El certamen es complicado y no da respiro, ahora se viene otro partido de los complicados. "Es cierto, Jockey es un rival duro y dificil, pero bueno, son dos primeras fechas que están buenas para ponernos a punto, para ver en que nivel estamos, y vamos a tratar de dar lo mejor, para tratar de quedarnos con el triunfo. Y después se viene un mini descanso, que vamos a aprovechar para poner el foco en los errores que hemos tenido, y para mejorar todo lo que se pueda".

Siempre el cambio del head coach tiene sus implicancias, en este caso Pedro Benet (h) asumió la conducción del plantel Tricolor, y sobre esto Santi destacó que "a Pedro ya lo conocíamos, en mi caso no tuve la suerte que me entrene, pero los demás chicos ya lo habían tenido, porque estuvo como entrenador de backs. Pero bien, la verdad que lo entendemos mucho, fue un cambio positivo, hubo también modificaciones en la capitanía, algo que por ahí también está bueno".

image.png El Santa arrancó derecho, venció a Old Resian de visitante, y Mendicino hizo un gran aporte para ello.

"El objetivo del Santa es siempre dar lo mejor, estar lo más arriba posible, es algo que se viene marcando los años anteriores. En este club siempre se apunta a ser protagonstas del Regional. La mira está puesta en hacer las cosas bien, dejar al Santa bien arriba, dar siempre lo mejor, como lo supimos hacer en los últimos años. Creo que estamos para pelear ahí arriba con los mejores" indicó el integrante del seleccionado de seven de la Unión Santafesina de Rugby.

"Fue más que nada el haber aprovechado el error de manejo de pelota de ellos, recuerdo que estaba atacando el wing de derecho de Old Resian, chocan en la mitad de cancha, intentar hacer un traslado hasta la punta, y en el último pase se ve que fue un mal pase, aproveché el error, un sobrepique, en casi mitad de cancha, logré intercepatarla, y me fui derechito hasta abajo de los palos, y marqué el try" describió el winger de la escudra de Sauce Viejo sobre el try cosechado ante el equipo de Gastón Conde.