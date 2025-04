Santa Fe Rugby festejó en el clásico de juveniles

En cumplimiento de la tercera fecha de la división Menores de 19 años, el clásico disputado en la autopista quedó para Santa Fe Rugby al derrotar a CRAI B por 27 a 22 bajo el arbitraje de Facundo Puntillo. Para los conducidos por Nicolás De Biaggio los tries llegaron por intermedio de Conrado Perés y Federico Cescut, que venía de jugar el Sudamericano M18 en la Rioja con el seleccionado nacional de la categoría, más dos penales de Ignacio Cabal, y dos conversiones de Nahuel Arzamedia, mientras que para los Gitanos hubo un try de Genaro Balestieri, y uno del primera línea Nicolás Rego, más cuatro penales de Jerónimo Fernández.

rugby.jpg En Menores de 19, el triunfo de la visita sobre los Gitanos fue por 27 a 22.

La escuadra de Sauce Viejo venía de superar en la primera fecha a Alma Juniors de Esperanza por 47 a 0 en el polideportivo de la ruta provincial 70, y en la segunda fecha, el fin de semana pasado, en Sauce Viejo, derrotó a Cha Roga por 40 a 5. Los Gitanos, tienen el partido de la segunda fecha ante Estudiantes de Paraná postergado, mientras que en la primera fecha cayeron ajustadamente ante el Paraná Rowing en calidad de local por 31 a 26.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby A 14; Paraná Rowing 10; CRAR 9; CRAI A y Universitario de Santa Fe 7; Estudiantes y Santa Fe Rugby B 5; CRAI B 3; La Salle Jobson y Tilcara 1; Cha Roga y Alma Juniors de Esperanza 0. En la próxima fecha, el sábado 26, por la tercera jornada se medirán Cha Roga con Alma Juniors de Esperanza, La Salle Jobson con Estudiantes de Paraná, Tilcara con Paraná Rowing, CRAI A con CRAR de Rafaela, y Universitario de Santa Fe con Santa Fe Rugby B.

En la categoría Menores de 17 años, se completó la segunda fecha con el triunfo de Santa Fe Rugby sobre Cha Roga Club por 52 a 0, en Sauce Viejo, y con el arbitraje de Facundo Gorla. Los Tricolores sumaron así la segunda victoria en la competencia, ya que en el debut habían doblegado a Alma Juniors por 34 a 5.

M19.jpg Bajo el seguimiento del árbitro Facundo Puntillo, el clásico quedó para el elenco visitante.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby, Paraná Rowing Club, Estudiantes de Paraná y CRAR de Rafaela 10; CRAI y Tilcara 5; Brown de San Vicente, La Salle Jobson, Alma Juniors de Esperanza, Cha Roga y Universitario de Santa Fe 0. En la próxima fecha, la tercera del campeonato, se medirán Cha Roga con Alma Juniors de Esperanza, Brown de San Vicente con Santa Fe Rugby A, La Salle Jobson con Estudiantes de Paraná, Tilcara con Rowing, y CRAI con CRAR, quedando libre Universitario de Santa Fe.

Síntesis: CRAI 22- Santa Fe Rugby 27

CRAI: Nicolás Rego, Santiago Grigolato y Lucio Tadeo Franco; Santiago Quinodoz y Juan Ignacio Chaminaud; Ulises Arroyo, Francisco Canepa y Genaro Balestieri; Salvador Gazze Lauría y Jerónimo Fernández; Facundo Solís, Tobías Wainer, Lucio Wainer, Ignacio Melo Del Vall, y Fermín Badaracco. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Bautista Maciel, Juan Ignacio Funes, Nicolás Vogt, Antonio Loyarte, Martín Ortiz, Manuel Cejas, Latanzi, Alberto Nahuel Olmos y Gerónimo Panza.

Santa Fe Rugby: Santiago Fava, Santiago Galiano y Jeremías Santa Cruz; Juan de la Cruz Millia y Bautista Colombetti; Iñaki Cardín Echarren, Lucio Gorosito e Ignacio Poletti; Juan Cantoia y Pedro Lauría; Nahuel Arzamendia, José Reynoso, Salvador Passadore, Tobías Chantiri e Ignacio Cabal. Entrenador: Nicolás De Biaggio. Luego ingresaron: Benicio Deicas, Tomás Scalenghe, Bernardo Fleming, José Felipe Stratta, Santiago Pozzo, Federico Cescut, Juan Manuel Cavallasca, Conrado Perés, Bautista Minetto y Valentino Di Pangrazio.

Primer tiempo: 9´ penal Ignacio Cabal, 15´ try Genaro Balestieri.

Segundo tiempo: 2´ penal Jerónimo Fernández, 5´ penal Jerónimo Fernández, 6´ try Conrado Perés convertido por Nahuel Arzamedia, 13´ penal Jerónimo Fernández, 15´ penal Ignacio Cabal, 19´ try Nicolás Rego, 27´ penal Jerónimo Fernández, 32´ try Federico Cescut convertido por Nahuel Arzamedia.

Cancha: CRAI

Referee: Facundo Puntillo (USR)