Santa Fe Rugby no jugó bien y perdió con Old Resian

Santa Fe Rugby no encontró nunca el rumbo y perdió con Old Resian.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club fue derrotado por Old Resian de Rosario por 29 a 8, en un cotejo que contó con el control del rosarino Federico Longobardi, de discreta actuación, pero no tuvo incidencia en el resultado final de las acciones. El triunfo del conjunto de Grandfield fue merecido, ya que fue el más eficiente y el que supo aprovechar las oportunidades que dispuso.

Con este triunfo en la capital provincial, el Tricolor rosarino quedó más puntero que nunca del interuniones litoraleño. Old Resian fue un equipo que jugó con mucha intensidad, con orden y siempre buscando mantener la pelota viva. En la primera etapa, las acciones fueron un poco más equilibradas, a pesar que la visita se fue al descanso ganando por 15 a 8.

Rugby2.jpg El conjunto rosarino propuso un juego muy intenso, y se quedó merecidamente con la victoria. UNO Santa Fe

En el complemento, Old Resian refrendó algunas cuestiones, como por ejemplo la superioridad en el scrum y en el line out, formación que el local no supo resolver cuando lanzaba la visita y lo más preocupante cuando tiraba a la hilera. A ello hay que sumarle que Santa Fe Rugby no tuvo la pelota casi nunca, apenas algunas aproximaciones al ingoal visitante, que no tuvieron el éxito buscado, y jugar con la pelota se hace muy complicado. No alcanza con tener un eficiente sistema defensivo, porque en algún momento puede fallar, como pasó, y el rival consigue marcar dos tries, llevarse el triunfo y el punto bonus.

"Más allá del resultado, que es importante como siempre, creo que la clave estuvo en que tuvimos un buen volumen de juego, que por ahí veníamos teniendo en ráfagas, y no lo podíamos sostener durante mucho tiempo. Así que eso es lo que más nos pone contento" señaló Gastón Conde.

El head coach de Old Resian consideró que "creo que hicimos un buen partido, por la calidad del rival, y por un montón de cuestiones que traíamos nosotros. Estamos en un proceso en el que hay que buscar seguir creciendo, día a día, partido a partido, ya que la verdad, que el partido que jugamos hoy estuvo buenísimo, sobre todo porque finalmente lo terminamos ganando".

En el otro cotejo correspondiente al segundo capítulo del torneo, en la Bombonerita del Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó al Paraná Rowing Club ajustadamente por 38 a 35 bajo el arbitraje del santafesino Leonardo Del Río.

Con estos resultados, las posiciones quedaron del siguiente modo: Old Resian 30, Gimnasia y Esgrima 28, Estudiantes 19, Santa Fe Rugby 18, Duendes 15, Paraná Rowing Club 11, Jockey Club (R) 9, Universitario de Rosario 7 y CRAI 4. La octava fecha se disputará el 6 de mayo con los siguientes cruces: Rowing con Duendes, Gimnasia y Esgrima con Estudiantes de Paraná, CRAI con Jockey de Rosario y Universitario con Santa Fe Rugby, quedando libre Old Resian.

Rugby3.jpg El line out fue una de las formaciones en la que el Tricolor santafesino no pudo hacer pie. UNO Santa Fe

En Segunda División, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela venció a La Salle Jobson por 24 a 12 bajo el control del santafesino Exequiel Adrover, y en el departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza superó a Logaritmo por 18 a 3 bajo el arbitraje del santafesino Fabián Prats.

Las posiciones se encuentran de esta manera: Jockey Club de Venado Tuerto 29, Caranchos y CRAR de Rafaela 24; Alma Juniors de Esperanza 18, La Salle Jobson y Tilcara 15; Provincial 5, Logaritmo 4 y Universitario de Santa Fe 0. En la próxima fecha a disputarse el 6 de mayo se medirán Tilcara con Alma Juniors, La Salle con Logaritmo, Universitario de Santa Fe con Caranchos y Jockey de Venado Tuerto con CRAR.

En Tercera división no hubo actividad, y la sexta jornada se concretará el sábado 6 de mayo con estos cruces: Los Pampas con CUCU, Brown de San Vicente con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Querandí con Gimnasia de Pergamino, quedando libre Cha Roga. Las posiciones se encuentran así: Los Pampas de Rufino 18, Cha Roga 16, Brown de San Vicente 15, Regatas & Belgrano de San Nicolás 9, Gimnasia de Pergamino y Querandí 5; CUCU 1.

Rugby4.jpg Al igual que la semana pasada ante Gimnasia y Esgrima, el scrum fue otro punto negativo del local. UNO Santa Fe

Síntesis:

Santa Fe Rugby 8- Old Resian 29

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Joaquín Sabater y Tomás Derito; Fabián Frustragli y Guillermo Botta (h, capitán); Augusto Gorla, Lucas Caputto y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Ramiro Giménez, Gorla Santiago, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Bautista Bejarano. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Franco Luciano, Agustín Kilgelman, Manuel Cataudela, Agustín Trossero, Francisco De Biaggio, Francisco Ábalos, Marcos Erbetta y Dalmiro Borzone.

Old Resian: Rodrigo Correa, Faustino Grynblat y Nahuel Araujo; Santiago Torroba y Ramiro Yannetti; Franco Lo Nostro, Mateo Senor y Manuel Rodríguez; Guido Candini y Luca Candini; Bautista Verna, Maximiliano Grossi, Manuel Scarampi, Jorge Dodero y Nahuel Romero. Entrenador: Gastón Conde.

Primer tiempo: 3´ try Jorge Dodero, 5´ try Valentín Fernández, 16´ penal Lucas Fertonani, 30´ try Maximiliano Grossi convertido por Nahuel Romero, 35´ penal Nahuel Romero.

Parcial: Santa Fe Rugby 8- Old Resian 15

Segundo tiempo: 25´ try Manuel Scarampi convertido por Nahuel Romero, 39´ try Jorge Dodero convertido por Nahuel Romero.

Cancha: Santa Fe Rugby

Referee: Federico Longobardi (Rosario).