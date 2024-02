Santa Fe Rugby volvió al ruedo con un rival de fuste

El cotejo ante los cordobeses de Villa Warcalde fue arbitrado por el santafesino Emilio Traverso, y también se disputaron otros tres encuentros. En pre-reserva B, Tala se impuso por 17 a 14, en pre-reserva A, lo hizo por 24 a 12, y en reserva, los dueños de casa doblegaron a los cordobeses por 17 a 14. El próximo compromiso de los santafesinos será el 9 de marzo ante Atlético del Rosario, equipo que milita en la Unión de Rugby de Buenos Aires, y el sábado 16 de marzo, debutará en el Regional del Litoral ante Old Resian en condición de visitante.

La escuadra que conducen Pedro Benet (h), Federico Patrizi, Fernando Adelia e Ignacio Carballo presentó la siguiente alineación: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás Derito; Guillermo Botta (h, capitán) y Agustín Trossero; Augusto Gorla, Tomás Longo y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Francisco Eleuteri, Santiago Mendicino y Dalmiro Borzone. Es importante destacar que no se cuenta con el medio scrum Juan Cruz Strada hasta que finalice el Súper Rugby Américas, ya que el medio scrum integra la franquicia de Yacaré XV de Paraguay.

"Con Tala fue un partido muy duro, sabíamos que nos medíamos con un equipo cordobés, que son muy físicos, muy duro, el clima no ayudó mucho, la pelota se tornó por momentos inmanejable porque estaba muy mojada. Pero bueno, al ser el primer partido, nos fuimos con buenas sensaciones. Algunas cuestiones a corregir, pero también hubo cosas positivas" le dijo Santiago Quirelli a UNO Santa Fe.

El medio scrum de Santa Fe Rugby consideró que "en mi caso me sentíi bien, por ahí nos sentimos pesados o un poco cansado, por el tema de la pretemporada, quizás cuestiones que también se reflejan en los primeros partidos, hasta que se aflojen un poco las cargas, y nos soltemos un poco más. Pero en líneas generales hicimos bastante bien, para la etapa de la preparación que estamos".

SantaFe1.jpg El medio scrum Santiago Quirelli aseguró que la pretemporada del Tricolor viene siendo muy intensa. Gentileza Mariana Diburzi

"Me gustó que las consignas o las nuevas cosas que los entrenadores nuevos nos dieron y compromisos que tenemos con el nuevo cuerpo técnico lo pudimos llevar a cabo. Algunas cosas mejores que otras, y por ahí el tema de los errores de manejo, pero como te decía, el clima estaba bastante complicado. Pero sabemos que los cordobeses son buenos equipos, y buscamos plasmar nuestro sistema de juego, y creo que estuvimos a la altura de las cirscunstancias" indicó el ex integrante del seleccionado de seven de la Unión Santafesina de Rugby.

El talentoso back de la escuadra de Sauce Viejo manifetó que "la cuestión de los nuevos entrenadores se absorvieron muy bien. La verdad que los conocemos hace mucho, Pedro ya nos ha entrenado y algún que otro que se ha sumado también. Pero se ha trabajado bien, con muchas ganas, venímos de buenos años, pero tenemos ganas de seguir creciendo, y creo que Pedro y todo el staff no están dando todos los elementos para que ello suceda".

En cuanto a la pretemporada sostuvo que "ha sido muy dura, bastante dura, estas últimas dos semanas fueron muy intensas y exigentes, sobre todo de correr y de gimnasio. Queda esta semana bien intensa y dura, y ya la que viene se empezará a aflojar un poco. Pero bien, somos muchos, que eso era algo que no veníamos siendo, pero muy positiva la pretemporada. Ahora nos queda un amistoso, y ya después, tras una semana de descanso, y después ya viene el TRL, en el cual debutaremos nuevamente con Old Resian, algo que se viene repitiendo ya hace unos años".