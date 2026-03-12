El Loco Díaz, ¿el sueño de Colón para el próximo mercado de pases?

Leandro Díaz, delantero de Atlético Tucumán, aparece nuevamente en el radar de Colón. ¿Cómo se podría dar su desembarco?

El nombre de Leandro Díaz volvió a instalarse en la órbita de Colón . El experimentado delantero, actualmente en Atlético Tucumán, sería uno de los apuntados de cara al mercado de pases de junio, en una movida que incluso podría contar con apoyo externo.

Según reveló Radio Gol 96.7, un grupo de hinchas caracterizados del club tendría la intención de realizar una inversión económica importante para intentar concretar la llegada del atacante, quien no es la primera vez que aparece vinculado al Sabalero.

El Tucu, de 33 años, atraviesa un presente agitado. Luego de su salida conflictiva de Lanús, recaló nuevamente en Atlético Tucumán, donde también vive momentos de tensión con parte de la hinchada. La situación quedó en evidencia este miércoles, cuando el equipo igualó 1-1 frente a Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni como entrenador del Decano, encuentro en el que Díaz falló un penal.

Leandro Díaz, un goleador con trayectoria

Nacido el 6 de junio de 1992, Díaz acumula una extensa carrera en el fútbol argentino e internacional, con pasos por clubes importantes como Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Lanús, además de experiencias en equipos como Atlético de Rafaela, Sarmiento de Junín, Ferro Carril Oeste, Huracán y el mexicano Tiburones Rojos de Veracruz.

Leandro Díaz Atlético Tucumán.jpg Leandro Díaz se encuentra en conflicto con los hinchas de Atlético Tucumán y suena otra vez en Colón. @ATOficial

A lo largo de su carrera profesional suma 387 partidos, 95 goles y 30 asistencias, con más de 24.600 minutos en cancha, números que lo consolidan como un delantero de experiencia dentro del fútbol argentino.

Uno de sus picos de rendimiento se dio en la temporada 2023 con Lanús, cuando convirtió 11 goles en 24 partidos de la Liga Profesional, además de aportar asistencias y presencia constante en el área rival.

Sus números recientes

En lo que va de 2026 con Atlético Tucumán, Díaz disputó 7 partidos en el Torneo Apertura, con 4 goles, una asistencia y 504 minutos en cancha, ratificando su vigencia como atacante.

Durante 2025, también dejó su aporte ofensivo en el Decano:

Torneo Clausura: 15 partidos, 3 goles

Torneo Apertura: 12 partidos, 3 goles

Copa Argentina: 3 partidos, 1 gol y 1 asistencia

Un nombre que vuelve al radar de Colón

Por ahora no hay gestiones oficiales confirmadas desde la dirigencia sabalera, pero el nombre de Díaz vuelve a aparecer con fuerza en el mundo Colón, especialmente por la intención de algunos simpatizantes de colaborar económicamente para facilitar su llegada.

Con el mercado de pases de mitad de año aún a varios meses de distancia, el interés por el delantero tucumano comienza a tomar forma y podría convertirse en una de las novelas del próximo receso si las condiciones terminan alineándose para que el goleador vista la camiseta rojinegra.