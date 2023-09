Santa Fe Rugby y CRAI festejaron en el Torneo del Interior

En el arranque del complemento, golpeó el conjunto cordobés con un try del maul. La visita estaba obligada a arriesgar, se posicionó en campo santafesino, pero la muy buena defensa de los tricolores les impidió achicar el marcador. Es más, pisando los veinte minutos de juego, el apertura Gaspar Grosso de los villamarienses recibió tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre de menos. En la siguiente acción llegó un try del apertura Galíndez que dejó el marcador 35 a 13.

image.png En su regreso al equipo, el centro Valentín Fernández consiguió marcar un try para los Tricolores ante los cordobeses.

En el tramo final, el cansancio invadió a los dos elencos por el intenso calor, que obligó a pararlo, al igual que en el primer tiempo, para que los jugadores se puedan hidratar. Fueron los cordobeses los que salieron a jugarse todo, y en esa situación tuvieron algunos descuidos que permitió que Santa Fe Rugby siga sumando. Sobre el final, ya en tiempo cumplido, llegó el descuento para los de Villa María, para dejar el marcador 42 a 23. Es importante destacar que en el dueño de casa hubo buenas actuaciones, pero sin dudas que Juan Cruz Strada fue lo más destacado.

En Yerba Buena, Estudiantes de Paraná y Los Tarcos terminaron empatados 39 a 39, Córdoba Athlétic se impuso a CURNE por 23 a 16, y Urú Curé de Río Cuarto le ganó a Universitario de Tucumán por 47 a 10. En la próxima fecha jugarán Estudiantes de Paraná con Santa Fe Rugby, Córdoba Athlétic con Los Tarcos, San Martín de Villa María y CURNE con Universitario de Tucumán.

En la Zona 2, Gimnasia de Rosario le ganó a Universitario de Córdoba 52 a 19, Jockey de Rosario se impuso de visitante a Jockey de Córdoba 33 a 27, Tucumán Rugby a Old Lions 38 a 34 y Duendes cayó ante Marista de Mendoza en Rosario por 42 a 41. En la próxima fecha se medirán GER con Tucumán Rugby, Old Lions con Duendes, Universitario de Córdoba con Jockey de Rosario y Marista de Mendoza con Jockey de Córdoba.

image.png Santiago Quirelli tuvo un buen rendimiento en el elenco santafesino en el triunfo ante los villamarienses.

En el Torneo del Interior B, por la Zona 5, en la autopista, CRAI sumó el segundo triunfo consecutivo al derrotar a Old Resian de Rosario por 27 a 21 bajo el control del tucumano Pedro López Vildoza. Los puntos para el Gitano fueron convertidos por tries de Justo Barcojo, Martín Barceló y un try penal, más dos conversiones y dos penales de Facundo Beltramino. El otro cotejo del grupo resultó triunfo de Sporting de Mar del Plata 16 a 10 sobre Banco de Mendoza. En la próxima fecha CRAI visitará a Sporting de Mar del Plata, y Old Resian recibirá a Banco de Mendoza.

En la Zona 3, Tala venció a La Tablada 24 a 23, y Huirapuca a Natación y Gimnasia 28 a 26. En la Zona 4, Tucumán Lawn Tennis derrotó a Mar del Plata Club 29 a 21, y Jockey de Salta a Sportiva de Bahía Blanca 54 a 33. En la Zona 6, Uni de Rosario empató 34 a 34 con Liceo de Mendoza y Tequé de Mendoza le ganó a Aranduroga 27 a 21.

Síntesis

Santa Fe Rugby 42- San Martín de Villa María 23

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Agustín Kilgelmann y Tomás Derito; Fabián Frustragli y Guillermo Botta; Augusto Gorla, Tomás Longo y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Juan Cruz Strada. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Tomás García, Joaquín Sabater, Franco Giandomenico, Agustín Trossero, Andoni Alzugaray, Francisco Ávalos, Manuel Barraguirre y Dalmiro Borzone.

San Martín de Villa María: Santiago Contar, Isaac Bravo y Rodolfo Rivadeneira; Maximiliano Acá y Alexis Barrera; Diego Beletti, Sebastián Furlan y Joaquín Morosan; Mainque Peralta y Gaspar Russo; Joel Cecere, Agustín Ludueña (capitán), Augusto López Frosasco, Juan Cruz Bertero y Emanuel Ludueña. Entrenador: Luis Russo. Luego ingresaron: Nicolás Ávila, Ignacio Álvez, Agustín Mana, Valentino Avaca, Nahuel Menta, Ayrton Romagnoli, Lautaro Oliveros, Misael Astorga.

image.png San Martín de Villa María fue un duro rival, pero Santa Fe Rugby lo derrotó con autoridad.

Primer tiempo: 4´ try Agustín Foradini convertido por Juan Cruz Strada, 6´ penal Gaspar Russo, 18´ try Maximiliano Avaca, 20´ try Valentín Fernández convertido por Juan Cruz Strada, 25´ try Augusto Gorla convertido por Juan Cruz Strada, 29´ try Agustín Foradini convertido por Juan Cruz Strada.

Parcial: Santa Fe Rugby 28- San Martín 8

Segundo tiempo: 2´ try Diego Beletti, 18´ try Agustín Galíndez convertido por Juan Cruz Strada, 21´ try Maximiliano Avaca, 27´ try Santiago Gorla convertido por Juan Cruz Strada, 40´ try Misael Astorga.

Tarjetas amarillas: Francisco Duranda (SFRC); Mainque Peralta Maltese (SMVM).

Tarjeta roja: Gaspar Russo (SMVM).

Cancha: Santa Fe Rugby

Referee: Federico Longobardi (Rosario).