Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

28 de noviembre 2025 · 08:31hs
La USR afrontará el Seven de la República en la ciudad de Paraná.

Este fin de semana comienza la gran fiesta del Seven de la República, torneo que reúne a seleccionados masculinos y femeninos de todo el país. El certamen se llevará a cabo el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club. En las últimas horas, el seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby confirmó el plantel que jugará la gran cita del juego reducido.

Santa Fe tiene equipo para el Seven en Paraná

En la rama masculina, Mar del Plata deberá defender el primer título obtenido en su historia, mientras que por el lado femenino el seleccionado de Buenos Aires buscará conseguir su quinto título al hilo, sumando un total de siete coronas. La competencia masculina celebra 41 años de historia, mientras que la femenina alcanza su 9ª edición, consolidándose como una pieza clave en el crecimiento del rugby femenino.

La edición masculina se dividirá en Zona Campeonato y Zona Ascenso, con partidos distribuidos entre las canchas de El Plumazo (CAE) y La Tortuguita (Paraná Rowing). Por su parte, el torneo femenino incluirá competencias en Juveniles y Mayores, con partidos en el anexo Yarará (Paraná Rowing), mientras que la final se jugará en la cancha principal de El Plumazo.

Víctor Luna, gerente de competencias de la UAR expresó que “Para la Unión Argentina de Rugby es muy importante este certamen porque de alguna manera es la fiesta final de temporada del rugby argentino. Es una competencia muy tradicional en la que en la rama masculina participan 24 uniones del país y dos uniones extranjeras, como Uruguay y Paraguay. Se ha convertido en los últimos años en un lugar de encuentro no sólo desde el punto deportivo sino también desde el ámbito de la camaradería ya que también los jugadores comparten espacios y tiempos comunes en donde disfrutan dos días de competencia y camaradería”.

Santa Fe integra el grupo 1 de la Zona Campeonato junto a los seleccionados de Mar del Plata, Nordeste y Oeste de Buenos Aires. El debut de la escuadra conducida por Pablo Pfirter será el sábado 29 a las 10.20, en cancha 1 del Plumazo del CAE, frente a Nordeste, equipo conformado por jugadores de Corrientes y Chaco.

Tras el receso del mediodía, los santafesinos jugarán el sábado 29, a las 17.20, en la cancha principal del CAE frente a Oeste de Buenos Aires, mientras que cerrará la jornada inicial ante la Unión de Rugby de Mar del Plata, lo hará a las 19.20, en el escenario central del country de la entidad albinegra entrerriana.

El plantel de Santa Fe

Justo Barcojo (CRAI)

Mateo Fauda (CRAI)

Genaro Giombi (CRAI)

Alejandro Molinas (CRAI)

Juan Moretti (CRAI)

Franco Pierangelli (CRAI)

Appo Valentino (CRAR de Rafaela)

Manuel Mandrile (CRAR de Rafaela)

Tomás Marconi (La Salle Jobson)

Mateo Villar (Querandí RC)

José Reynoso (Santa Fe Rugby)

Ignacio Hass (Universitario)

El staff del combinado de seven de la USR

Head coach: Pablo Pfirter

Entrenadores: Ignacio Carballo, Gastón Sgroi, Maximiliano Bertholt

PF: José Jacquat

Kinesiólogo: Joaquín Rodríguez

Nutricionista: Esteban Formichelli

Médico: Juan Manuel Agudo

Managers: Agustín Leiva, Horacio Barbotti, Andrés Rolón, Daniel Pfirter

Enlaces USR: Jorge Bruzzone y Cosme Maciel

