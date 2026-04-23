Santa Paula aplastó a Suardi, cerró la serie y se metió en cuartos de la Liga Argentina

Santa Paula se metió entre los ocho mejores de la Liga Argentina, tras vencer a Sportivo Suardi por 109-87 y selló la serie por 3-1.

Santa Paula hizo valer su localía en el Víctor Comelli, derrotó con autoridad 109-87 a Sportivo Suardi y selló la serie 3-1 para avanzar a los cuartos de final de la Liga Argentina 2025/26. La figura del ganador fue Jerónimo Díaz Müller, con 26 puntos, mientras que en la visita brilló Santiago Calderón, autor de 39.

El partido arrancó a un ritmo vertiginoso, con ambos equipos apostando a transiciones rápidas y defensas intensas. Santa Paula encontró respuestas en Díaz Müller y Gómez Quintero, quienes marcaron el pulso ofensivo. En Suardi, Calderón y Vittar lideraron los ataques, con buenos pasajes de Fino. Sin embargo, en el cierre del primer cuarto, el local ajustó su defensa y logró una corrida que le permitió escaparse 28-17.

Balbo, decisivo antes del descanso

El segundo período tuvo un nombre propio: Gino Balbo. El tirador estuvo intratable desde el perímetro, con un perfecto 5/5 en triples que desató el entusiasmo en Gálvez y estiró la diferencia. Suardi encontró respuestas en Lizárraga, pero nunca logró sostenerse defensivamente. Así, Santa Paula se fue al entretiempo con una clara ventaja de 62-43.

Una aplanadora en el complemento

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Francisco Blanc consolidó su dominio. Con buena circulación, efectividad desde el perímetro y firmeza en la pintura —con Bazán y Delucchi como pilares—, el local manejó los tiempos del juego sin sobresaltos.

Del otro lado, Calderón siguió siendo el faro ofensivo de Suardi, bien acompañado en algunos tramos por Vittar, pero la falta de eficacia y la solidez defensiva del rival le impidieron recortar la brecha.

Cierre sin fisuras y clasificación

El último cuarto solo sirvió para confirmar la superioridad de Santa Paula, que cerró el partido con autoridad por 109-87, despidió a Sportivo Suardi y selló su clasificación a la próxima instancia.

Síntesis

Santa Paula 109: Díaz Müller 26; Gómez Quinteros 12; Puebla 12; Barbieri 6; Delucchi 8 (FI); Balbo 23; Bazán 12; Dalpino 10; Caicedo 0; Rivero 0. DT: Francisco Blanc.

Sportivo Suardi 87: Calderón 39; Lizárraga 6; Fino 8; Braida 11; Martínez 6 (FI); Vittar 7; N. Fino 10; Kozar 0; Prado 0. DT: Andrés Poi.

Parciales: 28-17 // 34-26 (62-43) // 24-27 (86-70) // 23-17 (109-87).

Árbitros: Raúl Sánchez y Ezequiel Macías.

Estadio: Víctor Comelli.

Santa Paula se metió entre los mejores de la Conferencia Norte y ahora espera rival en una Liga Argentina que entra en su tramo decisivo.