Santiago Lencina deja River y continuará su carrera en el fútbol español

El mediocampista de 20 años fue cedido a préstamo al Burgos, equipo que milita en la Segunda División de España. El acuerdo contempla una cesión por una temporada con opción de compra y representa la primera experiencia del juvenil en el fútbol europeo.

River suma una nueva baja en su plantel y ya son ocho los futbolistas que dejaron la institución en este mercado de pases, como parte de la profunda reestructuración impulsada por el cuerpo técnico y la dirigencia.

River sigue reorganizando su plantel de cara al segundo semestre y concretó una nueva salida. En las últimas horas se confirmó que Santiago Lencina continuará su carrera en el Burgos de España, donde jugará a préstamo durante un año con una opción de compra incluida en la operación.

Si bien no trascendieron los detalles económicos del acuerdo, ambas instituciones ya intercambian la documentación para oficializar el traspaso. Una vez completados los trámites, el volante chaqueño viajará a Europa para incorporarse a su nuevo equipo.

La salida del futbolista se produce luego de haber quedado fuera de la consideración del entrenador Eduardo Coudet. Incluso, fue uno de los jugadores que no realizó la pretemporada junto al resto del plantel y entrenó apartado en el predio de Cantilo.

Sin lugar en el Millonario, buscará relanzar su carrera

Lencina disputó su último partido con la camiseta de River el 27 de mayo, cuando ingresó unos minutos en la victoria frente a Blooming por la Copa Sudamericana. Su última presentación como titular había sido semanas antes, ante Gimnasia.

Desde su debut oficial, el 2 de agosto del año pasado de la mano de Marcelo Gallardo, el mediocampista acumuló 31 encuentros y convirtió tres goles con la camiseta del Millonario. Aunque en un principio logró ganarse un lugar como alternativa en el plantel profesional, con la llegada de Coudet perdió protagonismo hasta quedar relegado.

LEER MAS: River recibe a Rosario Central en un partido clave para el futuro de Coudet

Ahora, el futbolista afrontará el desafío de adaptarse al fútbol español con el objetivo de sumar minutos, recuperar continuidad y potenciar su crecimiento en una liga competitiva.

La partida de Lencina se suma a otras salidas que River concretó en este mercado de pases como parte de la renovación del plantel para la segunda parte de la temporada.