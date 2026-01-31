Uno Santa Fe | Ovación | Maratón Santa Fe - Coronda

Santo Tomé recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe - Coronda

El intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, convocó a acompañar a los nadadores en su paso por la ciudad el próximo domingo 1° de febrero.

Ovación

Por Ovación

31 de enero 2026 · 11:31hs
Los protagonistas de la Maratón Santa Fe-Coronda visitaron Santo Tomé.

Los protagonistas de la Maratón Santa Fe-Coronda visitaron Santo Tomé.
El intendente Miguel Weiss Ackerley junto a Fernando Fleitas y la Copa Ciudad de Santo Tomé.

El intendente Miguel Weiss Ackerley junto a Fernando Fleitas y la Copa Ciudad de Santo Tomé.

El segundo día de actividades de la 48.ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda, en la previa de la competencia principal del domingo, comenzó con una visita a Casa de Gobierno. Seguidamente, la delegación se trasladó a la ciudad de Santo Tomé, donde el intendente Miguel Weiss Ackerley recibió a los nadadores en el Camping Municipal.

En la oportunidad se presentó la Copa Ciudad de Santo Tomé, que será otorgada al primer nadador o nadadora que pase por la costa santotomesina durante la competencia. Durante el recorrido por la costanera, el director deportivo Fernando Fleitas aprovechó la instancia para señalar y marcar cómo será el boyado sobre el río Salado, uno de los puntos técnicos del trazado.

Los nadadores pasaron por Santo Tomé

Durante la jornada, los deportistas recorrieron la zona del Balneario Municipal y compartieron un encuentro especial con niños que participan de las Colonias Municipales, junto a integrantes del Centro de Día El Mirador, en una actividad que promovió valores como el esfuerzo, la convivencia y el deporte como herramienta de integración.

En este marco, el Municipio invita a los vecinos a acompañar y alentar a los nadadores este domingo 1 de febrero por la mañana, cuando la competencia pase por nuestra ciudad. El punto de convocatoria será en el Balneario y la Costanera de Santo Tomé. La largada oficial está prevista para las 9 horas desde la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Continúan las actividades oficiales por la Maratón Santa Fe-Coronda

Desde la Municipalidad se continúa acompañando y promoviendo eventos deportivos que fortalecen el sentido de comunidad y ponen en valor los espacios públicos de la ciudad. Al mediodía, los protagonistas compartieron un almuerzo en el McDonald’s del Shopping La Ribera.

La jornada continuará a las 18 horas con el sprint en la ciudad de Santa Fe, que se desarrollará en la Laguna Setúbal, en el Parador Fortress Piedras Blancas. Finalizada la prueba, se realizará la presentación oficial de los competidores que participarán el próximo domingo 1.º de febrero.

Maratón Santa Fe - Coronda Miguel Weiss Ackerley Santo Tomé
Noticias relacionadas
Santa Fe será escenario de un sprint demostración en la costanera Este.

Continúan las actividades oficiales por la Maratón Santa Fe-Coronda

Los nadadores no utilizarán la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda.

No se utilizará la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe - Coronda

Fernando Fleitas encabezó el lanzamiento de la Maratón en Coronda.

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

continuan las reuniones preparatorias para la santa fe-coronda

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Lo último

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Último Momento
San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba ante el deterioro de las condiciones de vida

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba "ante el deterioro de las condiciones de vida"

Ovación
Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Los Pumas 7s cerraron la primera jornada en Singapur

Los Pumas 7's cerraron la primera jornada en Singapur

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único