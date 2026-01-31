Santo Tomé recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe - Coronda

El intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, convocó a acompañar a los nadadores en su paso por la ciudad el próximo domingo 1° de febrero.

El segundo día de actividades de la 48.ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda , en la previa de la competencia principal del domingo, comenzó con una visita a Casa de Gobierno. Seguidamente, la delegación se trasladó a la ciudad de Santo Tomé, donde el intendente Miguel Weiss Ackerley recibió a los nadadores en el Camping Municipal.

En la oportunidad se presentó la Copa Ciudad de Santo Tomé, que será otorgada al primer nadador o nadadora que pase por la costa santotomesina durante la competencia. Durante el recorrido por la costanera, el director deportivo Fernando Fleitas aprovechó la instancia para señalar y marcar cómo será el boyado sobre el río Salado, uno de los puntos técnicos del trazado.

Los nadadores pasaron por Santo Tomé

Durante la jornada, los deportistas recorrieron la zona del Balneario Municipal y compartieron un encuentro especial con niños que participan de las Colonias Municipales, junto a integrantes del Centro de Día El Mirador, en una actividad que promovió valores como el esfuerzo, la convivencia y el deporte como herramienta de integración.

En este marco, el Municipio invita a los vecinos a acompañar y alentar a los nadadores este domingo 1 de febrero por la mañana, cuando la competencia pase por nuestra ciudad. El punto de convocatoria será en el Balneario y la Costanera de Santo Tomé. La largada oficial está prevista para las 9 horas desde la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Continúan las actividades oficiales por la Maratón Santa Fe-Coronda

Desde la Municipalidad se continúa acompañando y promoviendo eventos deportivos que fortalecen el sentido de comunidad y ponen en valor los espacios públicos de la ciudad. Al mediodía, los protagonistas compartieron un almuerzo en el McDonald’s del Shopping La Ribera.

La jornada continuará a las 18 horas con el sprint en la ciudad de Santa Fe, que se desarrollará en la Laguna Setúbal, en el Parador Fortress Piedras Blancas. Finalizada la prueba, se realizará la presentación oficial de los competidores que participarán el próximo domingo 1.º de febrero.