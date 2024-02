Santo Tomé será escenario de actividades deportivas en la playa

"Desde la dirección de deportes municipal lo que estamos haciendo es aprovechar un poco, ya no la bajante, sin lo gran bajante que se ha producido, y como hay un amplio espacio de playa, lo tratamos de aprovechar y darle un poco de difusión a la especialidad, que no es de seven puntualmente, sino que es como las viejas tocatas de playa, de tres contra tres, ya que es mucho más divertido y dinámico" expresó el doctor Norberto Carosso a UNO Santa Fe.

El director de deportes de la Municipalidad de Santo Tomé indicó que "tiene un objetivo lúdico para las chicos de las divisiones juveniles y también de planteles superiores, lógicamente que están invitados. La intención es que los equipos se puedan inscribir el mismo día del evento, o sea que grupos de amigos que puedan participar, y que vayan a despuntar el vicio".

El funcionario afirmó que habrá una tocata de rugby playero, y una exhibición de waterpolo en aguas abiertas.

El funcionario detalló que la intención es "esperarlos en el parador a partir de las 13.30, a las 15 arrancamos con los partidos. Habrá un puesto de hidratación, y al finalizar entregaremos, no premios porque no es competitivo, pero sin un recuerdo y un reconocimiento, y ese mismo día, en el marco del balneario, de la playa Brigadier López, habrá una exhibición de waterpolo de chicos de Regatas de Santa Fe".

Además del rugby playero, versión tocatas, habrá una exhibición de waterpolo en aguas abiertas. Será el sábado 24 de febrero, a partir de las 17.30, a partir de una iniciativa que es organizada en forma conjunta por la Municipalidad de Santo Tomé, a través de la dirección de deportes, y el equipo de waterpolo del Club Regatas de Santa Fe.

Vale destacar que el Club de Regatas tiene una larga tradición e historia en este deporte acuático, tanto a nivel local como nacional, aportando a lo largo de su centenaria historia numerosos jugadores y jugadoras a los seleccionados nacionales, además de medallas panamericanas, suándose a la tocata de rugby que se realizará en el mismo escenario.