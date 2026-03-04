Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 4 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

4 de marzo 2026 · 07:00hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este miércoles 4 de marzo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: avenida Facundo Zuviria, Gorostiaga, Presidente Roca y 4 de Enero

• 9 a 11 en la zona de: Facundo Quiroga, Doctor Zavalla, Los Olmos y Callejón Roca

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Desde Plaza Country hasta complejo habitacional El Pinar

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
