Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 4 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este miércoles 4 de marzo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de: avenida Facundo Zuviria, Gorostiaga, Presidente Roca y 4 de Enero

• 9 a 11 en la zona de: Facundo Quiroga, Doctor Zavalla, Los Olmos y Callejón Roca

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Desde Plaza Country hasta complejo habitacional El Pinar

