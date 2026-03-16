Carlo Ancelotti sorprendió con una lista de convocados de Brasil marcada por la presencia de nueve delanteros y la ausencia de Neymar, quien no alcanza su máxima condición física. El cuerpo técnico priorizó la intensidad y el rendimiento, seleccionando jugadores 100 % disponibles para afrontar los amistosos ante Francia y Croacia.
Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos
El entrenador italiano convocó a un ataque potente y renovado, dejando fuera a Neymar, para medir a Francia y Croacia en la última prueba antes del Mundial.
Por Ovación
La explicación de Ancelotti
El técnico italiano fundamentó su decisión en la condición física de los jugadores: “Dependemos de la salud y el rendimiento pleno. Tenemos bajas sensibles como Militão, Bruno Guimarães, Estevão y Rodrygo, y necesitamos jugadores al 100 % para dos partidos de alta intensidad con viajes incluidos”, explicó en conferencia de prensa. Sobre Neymar, agregó: “No es una cuestión técnica: su talento con el balón es innegable, pero no está en su punto físico óptimo. Debe trabajar para recuperar ese nivel antes del Mundial; esa es nuestra evaluación y la del cuerpo técnico”.
Novedades y apuesta juvenil
Entre las sorpresas se encuentran Leo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth). Ancelotti destacó que el cuerpo técnico valora tanto el rendimiento deportivo como el carácter y la adaptación al grupo, un aspecto crucial para la integración en la selección de alto perfil mundial.
Brasil enfrentará a Francia el 26 de marzo en Boston y a Croacia el 31 en Orlando, en una serie de partidos que servirán como simulacro táctico y físico antes del Mundial. Además, tendrá dos amistosos adicionales: contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y frente a Egipto el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.
Plantel confirmado
- Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe)
- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
- Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)
- Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)
- Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026, compartiendo zona con Marruecos, Haití y Escocia, con partidos programados en Nueva Jersey, Filadelfia y Miami, respectivamente.