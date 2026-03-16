Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

El entrenador italiano convocó a un ataque potente y renovado, dejando fuera a Neymar, para medir a Francia y Croacia en la última prueba antes del Mundial.

Carlo Ancelotti sorprendió con una lista de convocados de Brasil marcada por la presencia de nueve delanteros y la ausencia de Neymar , quien no alcanza su máxima condición física . El cuerpo técnico priorizó la intensidad y el rendimiento , seleccionando jugadores 100 % disponibles para afrontar los amistosos ante Francia y Croacia .

El técnico italiano fundamentó su decisión en la condición física de los jugadores: “Dependemos de la salud y el rendimiento pleno. Tenemos bajas sensibles como Militão, Bruno Guimarães, Estevão y Rodrygo, y necesitamos jugadores al 100 % para dos partidos de alta intensidad con viajes incluidos”, explicó en conferencia de prensa. Sobre Neymar, agregó: “No es una cuestión técnica: su talento con el balón es innegable, pero no está en su punto físico óptimo . Debe trabajar para recuperar ese nivel antes del Mundial; esa es nuestra evaluación y la del cuerpo técnico”.

Novedades y apuesta juvenil

Entre las sorpresas se encuentran Leo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth). Ancelotti destacó que el cuerpo técnico valora tanto el rendimiento deportivo como el carácter y la adaptación al grupo, un aspecto crucial para la integración en la selección de alto perfil mundial.

Brasil enfrentará a Francia el 26 de marzo en Boston y a Croacia el 31 en Orlando, en una serie de partidos que servirán como simulacro táctico y físico antes del Mundial. Además, tendrá dos amistosos adicionales: contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y frente a Egipto el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

Plantel confirmado

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma) Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)

Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray) Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid) Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026, compartiendo zona con Marruecos, Haití y Escocia, con partidos programados en Nueva Jersey, Filadelfia y Miami, respectivamente.