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Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

El entrenador italiano convocó a un ataque potente y renovado, dejando fuera a Neymar, para medir a Francia y Croacia en la última prueba antes del Mundial.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 18:03hs
Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Carlo Ancelotti sorprendió con una lista de convocados de Brasil marcada por la presencia de nueve delanteros y la ausencia de Neymar, quien no alcanza su máxima condición física. El cuerpo técnico priorizó la intensidad y el rendimiento, seleccionando jugadores 100 % disponibles para afrontar los amistosos ante Francia y Croacia.

La explicación de Ancelotti

El técnico italiano fundamentó su decisión en la condición física de los jugadores: “Dependemos de la salud y el rendimiento pleno. Tenemos bajas sensibles como Militão, Bruno Guimarães, Estevão y Rodrygo, y necesitamos jugadores al 100 % para dos partidos de alta intensidad con viajes incluidos”, explicó en conferencia de prensa. Sobre Neymar, agregó: “No es una cuestión técnica: su talento con el balón es innegable, pero no está en su punto físico óptimo. Debe trabajar para recuperar ese nivel antes del Mundial; esa es nuestra evaluación y la del cuerpo técnico”.

Novedades y apuesta juvenil

Entre las sorpresas se encuentran Leo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth). Ancelotti destacó que el cuerpo técnico valora tanto el rendimiento deportivo como el carácter y la adaptación al grupo, un aspecto crucial para la integración en la selección de alto perfil mundial.

Brasil enfrentará a Francia el 26 de marzo en Boston y a Croacia el 31 en Orlando, en una serie de partidos que servirán como simulacro táctico y físico antes del Mundial. Además, tendrá dos amistosos adicionales: contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y frente a Egipto el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

Plantel confirmado

  • Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe)
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
  • Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)
  • Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026, compartiendo zona con Marruecos, Haití y Escocia, con partidos programados en Nueva Jersey, Filadelfia y Miami, respectivamente.
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Neymar Brasil Carlo Ancelotti brasileño Francia
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