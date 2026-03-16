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Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

El presidente xeneize, Juan Roman Riquelme, acompañó al equipo en Santa Fe, permaneció los 90 minutos en el camarín visitante y dio un mensaje de respaldo.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 18:22hs
Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Juan Román Riquelme vivió el empate 1-1 de Boca ante Unión desde el vestuario visitante, una decisión poco habitual que evidenció su respaldo al plantel. Durante todo el partido, siguió las acciones por pantallas internas, evaluando el rendimiento táctico del equipo y dejando un mensaje alentador al finalizar el encuentro.

Presencia inusual en el 15 de Abril

A diferencia de sus habituales apariciones en los palcos de los estadios, Riquelme optó por permanecer junto al plantel en Santa Fe. Desde allí, pudo observar con detalle la estructura defensiva y ofensiva, los movimientos de presión alta y la coordinación en la transición, elementos que analizó para futuras correcciones.

Tras el pitazo final, el presidente se reunió con los futbolistas y destacó aspectos positivos del desempeño, valorando la circulación de balón, la compactación del mediocampo y la intensidad en la recuperación. Su intervención buscó reforzar la confianza y cohesión grupal, clave en un momento en que los resultados no acompañan pero el juego muestra signos de mejora progresiva.

Contexto interno y apoyo a Úbeda

El empate frente a Unión refleja la necesidad de afianzar el sistema de juego, especialmente con Claudio Úbeda en la dirección técnica bajo la lupa de los hinchas. Riquelme, consciente del momento delicado, priorizó la contención emocional del plantel, sosteniendo la unidad del grupo y la estrategia a largo plazo mientras se ajustan detalles tácticos para los próximos compromisos.

El mensaje del presidente también tuvo un enfoque estratégico: preparar a Boca para mantener un esquema equilibrado, con salida rápida por bandas, presión coordinada y eficacia en los remates finales, factores que serán determinantes en los próximos partidos del campeonato y en la consolidación del rendimiento del equipo.

Riquelme Unión Boca Santa Fe 15 de Abril
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