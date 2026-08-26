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Unión afina detalles y Madelón define el equipo para recibir a Sarmiento

El Tatengue trabaja en Casa Unión de cara al partido de este viernes ante Sarmiento por la séptima fecha del Torneo Clausura. Pablo Echavarría será el árbitro.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 10:11hs
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Unión afina detalles y Madelón define el equipo para recibir a Sarmiento

Unión continúa con su preparación para recibir a Sarmiento este viernes desde las 19 en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El plantel comandado por Leonardo Madelón realizó su penúltimo entrenamiento en Casa Unión y mañana quedarán definidos los últimos detalles del equipo. Luego, los futbolistas quedarán concentrados a la noche para esperar el encuentro.

LEER MAS: Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Sarmiento

Madelón define el reemplazo de Palacios

Una de las principales dudas para el entrenador está relacionada con la ausencia de Julián Palacios, quien fue expulsado en el último compromiso del Tatengue. Mientras Unión espera conocer el informe y la posterior resolución del Tribunal de Disciplina para determinar cuántas fechas deberá cumplir el mediocampista, Madelón ya analiza alternativas para ocupar su lugar.

La primera opción que aparece para reemplazarlo es Brhian Cuello. El futbolista es quien cuenta con mayores posibilidades de ingresar desde el comienzo y ocupar el lugar que dejará vacante Palacios. De todos modos, existe una segunda alternativa en caso de que el entrenador finalmente se incline por otra variante: Misael Aguirre. La definición quedará para el último entrenamiento, donde Madelón terminará de evaluar las condiciones de cada futbolista antes de confirmar la formación.

En cuanto al árbitro, Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Unión y Sarmiento.

El probable equipo para recibir a Sarmiento

Con las dudas todavía concentradas en el reemplazo de Palacios, el probable once del Tatengue para jugar este viernes sería: Mansilla; Pintado, Rodríguez, Ludueña, Ayala; Cuello, Menossi, Giaccone, Luna Diale; Estigarribia y Tarragona.

Unión tendrá mañana su último entrenamiento antes del compromiso y allí se terminarán de definir los detalles de la formación. Una vez finalizada la práctica, el plantel quedará concentrado en la previa de un partido importante para el equipo de Madelón, que buscará hacerse fuerte en el 15 de Abril y sumar ante Sarmiento por la séptima jornada del Torneo Clausura.

Unión Leonardo Madelón Sarmiento
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