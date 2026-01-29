Sarmiento y Banfield se enfrentan en Junín con la urgencia de sumar

Sarmiento recibe a Banfield este jueves a las 21.30 por la segunda fecha del Apertura 2026, en un partido clave por los promedios.

Banfield, que se prepara para jugar la semifinal de la Copa Argentina, cierra el torneo ante Sarmiento.

Sarmiento y Banfield se medirán en el Estadio Eva Perón en un duelo donde los puntos valen más que nunca. Ambos equipos comenzaron el torneo sin victorias: el Verdolaga cayó ante Argentinos en La Paternal y el Taladro igualó 1-1 frente a Huracán, por lo que este enfrentamiento se vuelve crucial para alejarse de la zona baja de la tabla de promedios.

El debut de Sarmiento terminó en amargura: después de igualar durante gran parte del partido con Argentinos Juniors, un gol en el minuto 97 de Tomás Molina le dio la victoria al rival. A eso se suma la baja de Juan Manuel Insaurralde , expulsado en ese encuentro y ausente para este cotejo.

El equipo de Facundo Sava necesita aprovechar la localía y sumar de a tres para mejorar su situación en la tabla de promedios, donde se encuentra casi al fondo, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto.

Banfield, complicado pero con la mira en sumar

El Taladro llega con problemas económicos e institucionales, que incluso lo mantienen inhibido y lo dejaron sin refuerzos para la temporada, un hecho que lo convierte en el único equipo de la Liga Profesional en esta situación.

En la primera fecha, Banfield igualó 1-1 con Huracán, y sufrió la expulsión de Santiago Esquivel tras una dura infracción. Pese a estas dificultades, el equipo dirigido por Diego Dabove intentará mantener la organización defensiva y buscar efectividad en ataque.

Un duelo con presión y objetivos claros

Sarmiento y Banfield se juegan mucho más que tres puntos. El Verdolaga necesita recuperar la confianza y aprovechar su estadio, mientras que el Taladro buscará sumar y dar señales de estabilidad pese a la crisis institucional. La tensión por los promedios promete un partido intenso y disputado de principio a fin.

Datos del partido: