Uno Santa Fe | Ovación | Sarmiento

Sarmiento y Banfield se enfrentan en Junín con la urgencia de sumar

Sarmiento recibe a Banfield este jueves a las 21.30 por la segunda fecha del Apertura 2026, en un partido clave por los promedios.

Ovación

Por Ovación

29 de enero 2026 · 08:15hs
Banfield

Banfield, que se prepara para jugar la semifinal de la Copa Argentina, cierra el torneo ante Sarmiento.

Sarmiento y Banfield se medirán en el Estadio Eva Perón en un duelo donde los puntos valen más que nunca. Ambos equipos comenzaron el torneo sin victorias: el Verdolaga cayó ante Argentinos en La Paternal y el Taladro igualó 1-1 frente a Huracán, por lo que este enfrentamiento se vuelve crucial para alejarse de la zona baja de la tabla de promedios.

Sarmiento quiere cambiar la historia reciente

El debut de Sarmiento terminó en amargura: después de igualar durante gran parte del partido con Argentinos Juniors, un gol en el minuto 97 de Tomás Molina le dio la victoria al rival. A eso se suma la baja de Juan Manuel Insaurralde, expulsado en ese encuentro y ausente para este cotejo.

El equipo de Facundo Sava necesita aprovechar la localía y sumar de a tres para mejorar su situación en la tabla de promedios, donde se encuentra casi al fondo, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto.

Banfield, complicado pero con la mira en sumar

El Taladro llega con problemas económicos e institucionales, que incluso lo mantienen inhibido y lo dejaron sin refuerzos para la temporada, un hecho que lo convierte en el único equipo de la Liga Profesional en esta situación.

En la primera fecha, Banfield igualó 1-1 con Huracán, y sufrió la expulsión de Santiago Esquivel tras una dura infracción. Pese a estas dificultades, el equipo dirigido por Diego Dabove intentará mantener la organización defensiva y buscar efectividad en ataque.

Un duelo con presión y objetivos claros

Sarmiento y Banfield se juegan mucho más que tres puntos. El Verdolaga necesita recuperar la confianza y aprovechar su estadio, mientras que el Taladro buscará sumar y dar señales de estabilidad pese a la crisis institucional. La tensión por los promedios promete un partido intenso y disputado de principio a fin.

Datos del partido:

  • Hora: 21.30

  • Estadio: Eva Perón

  • Árbitro: Sebastián Martínez

  • VAR: Gastón Monsón Brizuela

  • TV: ESPN Premium

Sarmiento Banfield Junín
Noticias relacionadas
Diego Degano es el director del Comité Organizador de la prueba Nadá en Punta.

Punta del Este será escenario de una maratón de aguas abiertas

Argentina ya tiene calendario y sedes confirmadas para la fase regular.

Argentina tiene calendario y sedes confirmadas para la VNL 2026

chapu cantero peleara por el titulo fedelatin supergallo amb en buenos aires

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Se realizó una reunión por una Maratón limpia y segura en el Náutico Sur.

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Lo último

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Último Momento
San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

Ovación
Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Punta del Este será escenario de una maratón de aguas abiertas

Punta del Este será escenario de una maratón de aguas abiertas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único