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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 18 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

18 de marzo 2026 · 06:56hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, remplazo de conductores eléctricos y mantenimiento de línea aérea de media tensión, interrumpirá el servicio este miércoles 18 de marzo en SANTA FE Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Salta, A. Durán, Santiago de Chile y San Juan

• 8 a 12 en la zona de : Espora, Guanella, Pasaje Paraná y Santiago de Chile

• 8.30 a 11.30 en la zona de:

- Matheu, French, Antonia Godoy y Riobamba

- Leumann, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Azcuénaga

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Monseñor Zazpe, Juan de Garay, avenida Mosconi y San Juan

• 9 a 11 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Pavón, Ignacio Crespo y avenida Blas Parera

• 9 a 12en la zona de: Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y avenida Vera Peñaloza

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Calle 16, Calle 6, RN 11 y Calle 31

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Sauce Viejo
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