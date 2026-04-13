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Sarmiento y Gimnasia se juegan mucho más que tres puntos en Junín

Sarmiento y Gimnasia se enfrentarán desde las 16.30 en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 10:56hs
Sarmiento y Gimnasia se juegan mucho más que tres puntos en Junín

En un tramo decisivo del Torneo Apertura, Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima La Plata protagonizarán un duelo cargado de tensión y necesidad. Desde las 16.30, en el estadio Eva Perón, ambos buscarán una victoria que los mantenga con vida en la pelea por ingresar a los playoffs.

El contexto es claro: tanto el “Verde” como el “Lobo” llegan entonados por sus recientes avances en la Copa Argentina, pero fuera de los ocho primeros en el campeonato local. Por eso, el cruce en Junín aparece como una de las últimas oportunidades para meterse en la conversación.

Realidades opuestas, mismo objetivo para Sarmiento y Gimnasia

Sarmiento atraviesa su mejor momento en el torneo. El equipo dirigido por Facundo Sava acumula tres victorias consecutivas y se ubica 10°, con 16 puntos, tras imponerse ante Aldosivi y Barracas. Además, viene de eliminar a Tristán Suárez en la Copa Argentina, donde ahora lo espera Boca Juniors en 16avos de final.

El presente le permite ilusionarse: si consigue un triunfo, el Verde se meterá de lleno en la pelea por la clasificación.

Del otro lado, Gimnasia llega con sensaciones encontradas. En la Copa Argentina logró avanzar tras eliminar a Camioneros y ahora se medirá ante Acassuso. Sin embargo, su presente en el Apertura es preocupante: acumula tres derrotas consecutivas, la última una dura goleada 3-0 frente a Huracán en el Bosque.

La salida de Fernando Zaniratto dejó al equipo bajo el mando interino de Ariel Pereyra, mientras la dirigencia busca un nuevo DT. En carpeta aparecen nombres como Julio Vaccari, Leandro Cufré y Hernán Cristante, con los dos primeros mejor posicionados.

Un partido límite

Con este panorama, el choque en Junín tiene carácter de final anticipada. Sarmiento buscará ratificar su levantada y aprovechar el envión anímico, mientras que Gimnasia necesita reaccionar de inmediato para no despedirse antes de tiempo de la pelea.

El encuentro será arbitrado por Álvaro Carranza, con Adrián Franklin a cargo del VAR, y contará con transmisión de TNT Sports.

Probables formaciones de Sarmiento y Gimnasia

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería o Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Sarmiento Gimnasia Junín
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