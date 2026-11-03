Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Lionel Scaloni convocó por primera vez a Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresan para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para los últimos amistosos del año, ante Uruguay y Costa Rica. La nómina presenta una novedad destacada en defensa: Aaron Anselmino recibió su primera citación al seleccionado mayor. Además, Gonzalo Montiel y Mariano Troilo vuelven a estar entre las opciones del entrenador para esta fecha FIFA.

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Aaron Anselmino, la sorpresa de la convocatoria de la Selección Argentina

El defensor central de 21 años tendrá su primera experiencia con la Selección Mayor. Surgido de Boca, Anselmino fue una de las apariciones más destacadas del fútbol argentino y, después de disputar apenas 18 partidos con el Xeneize, fue transferido al Chelsea por 18 millones de dólares, más bonificaciones por objetivos.

Sin embargo, las lesiones condicionaron su continuidad y le impidieron consolidarse en el fútbol europeo. Tras su llegada al conjunto inglés, fue cedido al Borussia Dortmund, donde consiguió encadenar buenas actuaciones. Posteriormente tuvo otro breve préstamo en Racing de Estrasburgo y regresó al Chelsea.

En su vuelta al club londinense, el defensor sufrió una lesión durante un amistoso frente al Johor de Malasia y todavía no pudo sumar minutos bajo la conducción de Xabi Alonso.

Los regresos y la situación de Emiliano Martínez

Otra de las novedades de la lista es el regreso de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo. Este último tendrá su segunda convocatoria con el seleccionado argentino, después de haber sido citado por primera vez en mayo de 2025, para los encuentros de Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile y Colombia. En aquella oportunidad, no llegó a disputar minutos oficiales.

Cabe mencionar que Rodrigo de Paul y Gio Lo Celso no fueron convocados por Scaloni.

Por otra parte, Scaloni incluyó a Emiliano Martínez, pese a que el arquero todavía no volvió a jugar en Chelsea luego de ser operado por una lesión de mandíbula. Ante la posibilidad de que no llegue en condiciones a los amistosos, el entrenador decidió convocar también a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

De esta manera, la Selección Argentina afrontará sus últimos compromisos del calendario con una combinación de futbolistas habituales, regresos y nuevas caras. Los encuentros ante Uruguay y Costa Rica serán una nueva oportunidad para que Scaloni evalúe alternativas y amplíe las opciones del plantel de cara a los próximos desafíos.