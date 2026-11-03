En Colón siguen con atención la lesión de Facundo Castet

Facundo Castet se perdió el partido ante Defensores de Belgrano por una molestia muscular y en Colón se encienden las alarmas de cara al duelo ante Midland.

La preparación de Colón para el Reducido comenzó con una preocupación importante. Facundo Castet, uno de los futbolistas que habitualmente integra la estructura titular de Iván Delfino, terminó la fase regular sin poder estar presente ante Defensores de Belgrano y ahora su situación genera cierta inquietud de cara al primer partido frente a Midland.

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El lateral izquierdo arrastraba un golpe intercostal sufrido en el encuentro anterior ante Ciudad de Bolívar, aunque el motivo que lo dejó afuera del último compromiso fue una molestia muscular. Por estas horas, el cuerpo médico lo evalúa y está previsto que sea sometido a estudios para conocer con mayor precisión el alcance del problema.

En Colón esperan que no se trate de una lesión de mayor consideración que pueda comprometer su presencia en el inicio de los octavos de final del Reducido, previsto, en principio, para el sábado 14 de noviembre.

Otras tres situaciones en el plantel de Colón

Castet no es el único futbolista que trabaja con atención especial. Franco García, afectado por una lesión en el empeine del pie izquierdo, y Matías Budiño, con una distensión muscular, continúan realizando tareas diferenciadas y todavía no se encuentran a disposición del entrenador.

La novedad positiva pasa por Leandro Garate. El delantero dejó atrás el pequeño desgarro que había sufrido en uno de sus aductores y ya se entrena a la par del resto del plantel, por lo que vuelve a estar disponible para la consideración de Delfino.

Delfino espera recuperar piezas para el cruce de Colón con Midland

El resto de los futbolistas trabaja con normalidad y no presenta inconvenientes físicos para ser considerado en el compromiso frente al conjunto de Libertad.

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La principal atención, entonces, está puesta en la evolución de Castet. Su presencia le ofrece al entrenador una alternativa importante en el lateral izquierdo y su posible ausencia obligaría a revisar las opciones para cubrir ese sector.

Con el Reducido a la vuelta de la esquina, Colón necesita llegar con la mayor cantidad de titulares en condiciones. Los próximos estudios y la evolución de Castet serán determinantes para saber si podrá estar en el primer desafío ante Midland o si Delfino deberá buscar una variante.