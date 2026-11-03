Tragedia de Jesús de Miguel: qué consecuencias penales y deportivas podría enfrentar Jesús Owono

Jesús Owono, arquero de Andorra, es investigado por la muerte de Jesús de Miguel. Podría afrontar consecuencias penales y una suspensión deportiva.

La muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife de 30 años, abrió una investigación judicial en España y puso bajo la lupa a Jesús Owono, arquero de Andorra. El futbolista de 25 años protagonizó el choque que terminó con el fallecimiento de su rival durante un encuentro de la Segunda División. Ahora podría enfrentar sanciones deportivas y consecuencias penales.

¿Qué consecuencias penales podría enfrentar Jesús Owono?

Según informó El País, la Policía Nacional abrió diligencias por un posible delito de homicidio imprudente leve. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que toda muerte por causas no naturales obliga a iniciar una investigación de oficio, aunque esto no significa que exista una acusación formal contra el arquero.

El artículo 142 del Código Penal español establece penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de homicidio por imprudencia grave. En cambio, cuando se trata de una imprudencia menos grave, las sanciones previstas son multas de entre tres y dieciocho meses.

Sin embargo, la apertura de una investigación no implica que Owono vaya a ser procesado o condenado. Para determinar si existe responsabilidad penal, la Justicia deberá establecer si hubo una conducta imprudente jurídicamente relevante y si el desenlace podía haberse previsto y evitado.

Según el medio español, no existen antecedentes en España de un futbolista procesado por un choque fortuito durante la práctica de un deporte de contacto, por lo que resulta difícil anticipar cómo podría resolverse el caso.

La posible suspensión deportiva y el castigo que contempla el reglamento

Además de las consecuencias judiciales, Owono podría recibir una sanción por parte de las autoridades deportivas. El artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol contempla suspensiones de entre cuatro y doce partidos para acciones violentas durante el juego que ocasionen lesiones graves.

La expulsión del arquero podría derivar en la aplicación de esta normativa. Por la gravedad de lo sucedido, el futbolista podría recibir una suspensión de hasta 12 encuentros, aunque la decisión dependerá de la evaluación del organismo disciplinario y de las características de la jugada.

De todas maneras, no existe una sanción automática por el fallecimiento de un rival. La resolución deberá considerar las circunstancias del impacto y las responsabilidades que puedan determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.

Cómo fue el choque que terminó con la muerte de Jesús de Miguel

El episodio ocurrió en el minuto 97 del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Owono salió a disputar una pelota y protagonizó un violento choque con De Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre el césped.

Los médicos lograron recuperar el pulso del delantero mediante maniobras de reanimación, pero el futbolista falleció a la mañana siguiente. Tras el impacto, el árbitro expulsó al arquero y suspendió el partido.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales y disciplinarias, Owono atraviesa un momento de profunda conmoción. Según publicó el Diari d'Andorra, pasó la noche llorando y rezando en el vestuario, pendiente de la evolución del delantero.

Por su parte, Sport informó que el arquero tenía la intención de comunicarse de manera privada con los familiares de la víctima para pedirles disculpas. La investigación deberá determinar ahora si el episodio tuvo alguna responsabilidad penal, mientras también se espera una resolución sobre las posibles consecuencias deportivas.