Investigan al arquero Jesús Owono por la muerte del delantero Jesús de Miguel en España

La Justicia española abrió una investigación para determinar si existió homicidio imprudente tras el choque que terminó con la vida del futbolista de Tenerife, de 30 años.

La muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, tras un violento choque con el arquero Jesús Owono durante un partido de la Segunda División española, abrió un escenario judicial y disciplinario que todavía no tiene una resolución. La Policía Nacional inició actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio y establecer si existió alguna conducta que pueda derivar en responsabilidades para el guardameta de Andorra.

Según publicó El País, la investigación se encuadra inicialmente en la posible comisión de un delito de homicidio por imprudencia leve. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aclararon que, ante cualquier fallecimiento por causas no naturales, corresponde iniciar actuaciones de oficio. Esto no significa que Owono esté formalmente acusado ni que necesariamente vaya a ser procesado.

El análisis judicial deberá determinar si la acción del arquero constituyó una imprudencia jurídicamente relevante y, fundamentalmente, si las consecuencias podían haberse previsto y evitado.

Qué consecuencias penales y deportivas podría afrontar Owono

El artículo 142 del Código Penal español contempla penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de homicidio por imprudencia grave. Cuando se considera que la imprudencia es menos grave, la sanción prevista es una multa de entre tres y 18 meses.

De todos modos, la apertura de una investigación no anticipa una condena. La Justicia deberá evaluar las características del choque, el contexto de la jugada y los resultados de las pericias para establecer si corresponde atribuirle responsabilidad al futbolista.

En el plano deportivo, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol establece suspensiones de cuatro a 12 partidos para acciones violentas durante el juego que provoquen lesiones graves. La expulsión de Owono podría derivar en la aplicación de esa normativa, aunque la sanción dependerá de la evaluación del organismo disciplinario.

De acuerdo con especialistas consultados por medios españoles, el arquero podría recibir el castigo máximo de 12 encuentros. Sin embargo, no existe una sanción automática por el fallecimiento de un rival y será necesario determinar cómo se produjo la acción y si encuadra dentro de las infracciones contempladas por el reglamento.

La explicación de una especialista en derecho deportivo

La abogada Mariana Galván, especialista en derecho deportivo, analizó el caso en el programa Estudio Fútbol y explicó que existen tres posibles vías de análisis: la deportiva, la penal y la laboral.

«La penal es la más grave. Owono tiene una cuestión a favor, que es que la pelota estaba en juego. No podemos decir todavía que es un accidente, pero sí podemos ver la acción del arquero y la parte deportiva», sostuvo.

La letrada también remarcó la importancia de los estudios médicos para establecer las causas precisas del fallecimiento: «Lo que determine la autopsia es clave», afirmó.

Galván consideró que no existen antecedentes en España de una situación de estas características y planteó que el episodio debería servir para revisar los mecanismos de protección de los futbolistas. «Esto es para que la IFAB tome nota y endurezca las sanciones para este tipo de situaciones. Muchas veces están desprotegidos los jugadores. Con una lesión en la cabeza se termina la carrera de uno y en este caso terminó con una muerte», expresó.

Sobre la posible responsabilidad penal, explicó que la imprudencia puede ser considerada leve o grave, según las circunstancias y la evaluación judicial. También insistió en que los resultados de la autopsia serán determinantes para avanzar en la investigación.

El choque ocurrió en el último minuto del partido

El episodio se produjo en el minuto 97 del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Owono salió a disputar una pelota y protagonizó un fuerte impacto con De Miguel, quien cayó sobre el césped y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Los médicos que asistieron al delantero consiguieron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación. Sin embargo, el futbolista falleció a la mañana siguiente. El árbitro expulsó al arquero y suspendió el encuentro.

Mientras avanzan las investigaciones, Owono atraviesa un profundo estado de conmoción por lo sucedido. Según publicó el Diari d'Andorra, el guardameta pasó la noche llorando y rezando en el vestuario, pendiente de la evolución de su rival. Por su parte, Sport informó que tenía la intención de comunicarse en privado con la familia de De Miguel para transmitirle sus disculpas.

La investigación buscará establecer si se trató de un accidente propio de una acción de juego o si existió una imprudencia que pueda generar consecuencias legales y disciplinarias. Una definición que deberá apoyarse en las pruebas médicas, las pericias y el análisis de la jugada.