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Las estrellas del deporte argentino se unen para ayudar al Hospital de Clínicas

La UBA organizará una subasta con artículos donados por deportistas de primer nivel. Lo recaudado permitirá financiar tecnología quirúrgica para el Hospital de Clínicas

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 11:32hs
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Las estrellas del deporte argentino se unen para ayudar al Hospital de Clínicas

Las principales figuras del deporte argentino decidieron poner su popularidad al servicio de una iniciativa solidaria. Franco Colapinto, Emanuel Ginóbili, Emiliano Martínez y varios campeones del mundo, entre otros protagonistas, aportaron objetos personales y prendas autografiadas para una subasta impulsada por la Universidad de Buenos Aires. El objetivo es recaudar fondos destinados a mejorar el equipamiento del Hospital de Clínicas.

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Camisetas, guantes y recuerdos de grandes protagonistas

La propuesta formará parte de la primera edición de “La Noche de la UBA”, prevista para el próximo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho. Además de Colapinto, Ginóbili y el arquero de la Selección argentina, se sumaron Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero, Fabricio Oberto y Néstor Craviotto, entre otros deportistas.

Entre los elementos que estarán disponibles aparecen camisetas de fútbol y básquet, los guantes del Dibu Martínez, una gorra firmada por el piloto de Alpine y distintas prendas autografiadas por integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

También habrá una camiseta de Boca con las firmas de los integrantes del plantel y una pieza histórica: una camiseta de la Selección argentina utilizada por Craviotto en 1993.

La iniciativa tendrá una modalidad que permitirá ampliar la participación. Algunos artículos se ofrecerán mediante una subasta online, de manera que personas de distintos puntos del país podrán sumarse sin necesidad de asistir presencialmente. También estarán habilitadas otras alternativas de colaboración, como aportes económicos, patrocinios y compra de entradas.

El objetivo: tecnología de última generación para el Hospital de Clínicas

Todo lo recaudado tendrá como destino la incorporación de una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas. Se trata de una herramienta que permitirá realizar operaciones de alta complejidad con procedimientos mínimamente invasivos, mayor precisión y visualización tridimensional.

La incorporación de este sistema apunta a mejorar las condiciones de las intervenciones, reducir posibles complicaciones y facilitar la recuperación de los pacientes. Además, ofrecerá nuevas posibilidades para la capacitación y formación de profesionales de la salud.

La importancia de la inversión se relaciona con el volumen de atención del establecimiento, que registra más de 365.000 consultas y supera las 8.000 cirugías anuales.

La UBA pretende que “La Noche de la UBA” tenga continuidad y se convierta en una cita anual, con diferentes iniciativas solidarias en cada edición. En esta primera experiencia, el deporte argentino tendrá un papel destacado para ayudar a fortalecer la atención médica pública.

Deporte estrellas UBA Dibu Martínez Ginóbili
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