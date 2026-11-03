Iturrería elogió a Colón y anticipó cómo prepara Midland el partido por el Reducido

Joaquín Iturrería valoró la jerarquía del Sabalero y explicó qué aspectos considera claves para afrontar el duelo por el ascenso.

El camino de Colón en el Reducido tendrá una parada exigente frente a Midland, un equipo que llega con la ilusión de seguir haciendo historia. En la antesala del enfrentamiento, Joaquín Iturrería, entrenador del conjunto bonaerense, habló en La Primera de Sol Play y compartió su mirada sobre el Sabalero. Después de observar varios encuentros, resaltó la calidad de sus futbolistas y lo ubicó entre los planteles más atractivos de la Primera Nacional.

Iturrería destacó la jerarquía de Colón y explicó qué aspectos le preocupan

El técnico del Funebrero no ahorró elogios al referirse al equipo santafesino. Incluso, al compararlo con otras versiones de Colón que pasaron por la categoría, consideró que esta formación cuenta con una importante cantidad de jugadores con recorrido en Primera División.

“Es un equipo con grandes jugadores. Comparándolo con otros Colones de otros años, quizás con más futbolistas de Primera División, me parece que es uno de los planteles más interesantes de la categoría”, expresó.

En su análisis, Iturrería identificó varios puntos fuertes del conjunto rojinegro. Señaló la influencia de dos o tres futbolistas capaces de marcar diferencias, el movimiento de sus mediocampistas y la proyección ofensiva de los laterales. También hizo referencia al aporte de Toledo como una pieza que puede resultar determinante en el funcionamiento colectivo.

Además, consideró que Colón no suele conceder demasiadas oportunidades y que su cuerpo técnico trabaja para detectar los espacios que puedan aparecer durante el partido. “Siempre buscamos y encontramos por dónde creemos que va a estar el partido”, explicó al describir la preparación que llevan adelante para el cruce.

La fortaleza de Midland como local y el desafío de crecer como institución

Otro de los puntos que abordó el entrenador fue la importancia de jugar en el estadio de Midland. Allí, según explicó, el equipo encuentra una ventaja por el conocimiento que tiene del escenario y por la cantidad de entrenamientos que realiza durante la semana.

“Nosotros entrenamos muchos días de la semana ahí, estamos bien acostumbrados y le sacamos provecho”, afirmó. También reconoció que el equipo debe adaptarse a las condiciones de cada partido, aunque sin renunciar a una identidad futbolística.

Iturrería, de todas maneras, defendió la producción de Midland fuera de casa. Si bien recordó la caída por 3-0 ante Colegiales, sostuvo que hubo otros encuentros en los que merecieron conseguir mejores resultados. Como argumento, mencionó la experiencia en la Copa, donde enfrentaron a Argentinos Juniors, Morón y Banfield sin perder en esos compromisos.

Por último, el DT se refirió al crecimiento institucional y a la posibilidad de que el club alcance la máxima categoría. Admitió que todavía existen cuestiones por resolver, en parte porque los ascensos llegaron más rápido de lo que demanda el desarrollo de una institución.

“Creo que en muchas partes no, porque los ascensos fueron muy rápidos para lo que son los tiempos lógicos de crecimiento de una institución”, reconoció. Sin embargo, destacó las obras y los cambios realizados desde su llegada, hace casi dos años, y la ambición de los dirigentes.

En ese sentido, mencionó especialmente a Agustín Orión y transmitió confianza en la capacidad del club para afrontar un eventual salto de categoría. “No tengo dudas de que, hipotéticamente, si se logra algo así, el club se va a adaptar rápido para ese nivel de competencia”, concluyó.