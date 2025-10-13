Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

En la antesala del amistoso entre Argentina y Puerto Rico, Lionel Scaloni habló del presente y la posibilidad de que Lionel Messi sume minutos

13 de octubre 2025 · 19:38hs
Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

En la antesala del amistoso entre Argentina y Puerto Rico, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el presente del equipo y la posibilidad de que Lionel Messi sume minutos.

“Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé con él. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, jugará”, señaló el técnico, dejando abierta la puerta a la participación del capitán.

Scaloni destacó, además, el magnetismo que genera el rosarino en cada presentación: “Donde va, Messi transmite algo increíble”. El entrenador remarcó que, más allá del carácter amistoso del encuentro, el grupo mantiene el compromiso de siempre.

Lionel Scaloni, a fondo en la Selección Argentina

“No hay partidos fáciles. Puerto Rico viene haciendo buenos partidos y se merece el máximo respeto”, expresó, subrayando el enfoque con el que afrontan cada compromiso.

Respecto a la conformación del equipo, el entrenador confirmó que Emiliano Martínez será titular, destacando su predisposición: “Dibu quiere atajar siempre, seguramente mañana (por este martes) ataje él”.

Además, anticipó que su idea es dar rodaje a varios de los jugadores nuevos, entre ellos Jose López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero: “La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana (este martes)”, dijo.

El técnico también fue consultado por la Finalissima ante España, aunque aclaró que aún no hay definiciones: “No sé nada. Pregunté y por ahora no hay nada”.

Además, reafirmó la línea de trabajo del cuerpo técnico: “Estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero ya tenemos una base. Hay varios chicos con futuro de Selección que iremos convocando en cuanto tengamos la posibilidad”.

El entrenador se refirió al caso de Matías Soulé, una de las jóvenes figuras argentinas en Europa: “Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”.

Por último, Scaloni dejó en claro que la prioridad sigue siendo mantener la identidad del equipo campeón del mundo y seguir incorporando jóvenes al proyecto: “El trabajo que están haciendo en las juveniles lo hacen por amor a la camiseta”.

