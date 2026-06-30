Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tuvo una muy buena noticia al ver la evolución del zaguero central titular, Cristian "Cuti" Romero de cara al partido ante Cabo Verde.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el cordobés se entrenó a la par de sus compañeros luego de sufrir una molestia en su rodilla derecha que le impidió jugar en el partido ante Jordania.

Romero se recupera de un golpe en su rodilla izquierda que le ocasionó molestias, siendo reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido ante Austria, el cual la Argentina ganó por 2-0, ambos goles del capitán Lionel Messi, que se convirtió en el máximo artillero del Mundial con 18 tantos; posteriormente llegó a los 19.

Qué fue lo que le ocurrió a Cuti Romero en la Selección Argentina

Ese golpe preocupó a todo el cuerpo técnico, debido a que fue en la misma zona donde semanas atrás había tenido un esguince en el ligamento colateral medial jugando para el Tottenham, marginándolo de los últimos partidos de la temporada y haciendo que llegara con lo justo al mundial.

Para la tranquilidad de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, los estudios dieron bien y descartaron lesiones graves en el ligamento de la rodilla derecha.

En el entrenamiento a puertas abiertas que brindó la Selección argentina desde las 11 de la mañana de este martes en Kansas, se pudo ver al defensor trabajando a la par del grupo.

El "Cuti" Romero mantiene su puesta a punto con la mira puesta en volver a la titularidad ante Cabo Verde este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, en Miami por los 16avos y por un lugar en los octavos de final.

El seleccionado argentino clasificó como el mejor del Grupo J, con 9 puntos, 8 goles a favor y 1 en contra en la Copa Mundial 2026 con sedes en Estados Unidos, Canadá y México.

Ante Argelia fue 3-0 con hat-trick de Lionel Messi y doblete frente a Austria por 2-0, mientras que aumentó su récord estampando uno de tiro libre ante Jordania, el cual terminó 3-1; los otros dos los hicieron Giovani Lo Celso (también de tiro libre) y Lautaro Martínez desde los 12 pasos.