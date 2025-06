Scaloni: "La gente nos empujó en el momento más difícil del partido"

Scaloni también analizó el desarrollo del partido y reconoció que, pese a la inferioridad numérica, Argentina mantuvo el control emocional y el peso del juego: “Creo que el peso del partido lo llevó Argentina, aún con 10 jugadores. A partir de ahí, igualmente, sí que hay cosas para mirar. Colombia planteó el partido de una forma que nos pudo poner en dificultad”.

En cuanto al rendimiento colectivo, el entrenador admitió que el equipo no logró hacer pie en el primer tiempo, pero rescató la mejoría mostrada en la segunda mitad: “En el primer tiempo no encontramos el funcionamiento, pero al final el fútbol no es sólo jugar bien. En el segundo tiempo el equipo cambió la dinámica y tuvimos situaciones”.