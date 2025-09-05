Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Lionel Scaloni habló luego del triunfo de Argentina ante Venezuela, en el último partido de Lionel Messi en el país. Confirmó que no viaja a Ecuador

5 de septiembre 2025 · 00:28hs
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa luego del triunfo de la Selección Argentina ante Venezuela, en una noche marcada por el último partido oficial de Lionel Messi en el país. El entrenador valoró la actuación y resaltó la conexión con los hinchas en el Monumental.

“Siempre el equipo está y eso es lo positivo que tenemos. En cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble, pienso lo mismo que piensa el hincha”, expresó el DT, subrayando la fortaleza colectiva del campeón del mundo.

De cara al futuro, Scaloni fue prudente y destacó la importancia del camino hacia la próxima Copa del Mundo: “Falta mucho para el Mundial, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera. Tras el primer gol el equipo jugó más tranquilo, en líneas generales estoy satisfecho”.

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la inclusión de los más jóvenes. En ese sentido, el entrenador puso como ejemplo a Franco Mastantuono, reciente incorporación del Real Madrid: “Es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo. Mastantuono, por ejemplo, tiene 18 años y hoy creo que hizo un muy buen partido y que podría hacerlo mucho mejor si el equipo lo conociera... Va a ser un jugador excepcional”.

Scaloni también valoró la mentalidad del plantel: “Estamos felices de estar acá. No soy mucho de ver lo que se consiguió, siempre hay que seguir mirando para adelante. Los jugadores demostraron que aún ganando quieren seguir y se molestan cuando las cosas no salen. Eso también es crecimiento. El equipo dio muestras de que creció durante este tiempo”.

Finalmente, el técnico confirmó que Lionel Messi no será parte del viaje a Ecuador para el cierre de la doble fecha de Eliminatorias: “Leo no va a viajar a Ecuador. Terminó cansado, no salió por la emotividad que tuvo este partido”.

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

