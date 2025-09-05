Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Lionel Scaloni habló luego del triunfo de Argentina ante Venezuela, en el último partido de Lionel Messi en el país. Confirmó que no viaja a Ecuador

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa luego del triunfo de la Selección Argentina ante Venezuela , en una noche marcada por el último partido oficial de Lionel Messi en el país. El entrenador valoró la actuación y resaltó la conexión con los hinchas en el Monumental.

“Siempre el equipo está y eso es lo positivo que tenemos. En cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble, pienso lo mismo que piensa el hincha”, expresó el DT, subrayando la fortaleza colectiva del campeón del mundo.

De cara al futuro, Scaloni fue prudente y destacó la importancia del camino hacia la próxima Copa del Mundo: “Falta mucho para el Mundial, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera. Tras el primer gol el equipo jugó más tranquilo, en líneas generales estoy satisfecho”.

La mirada de Scaloni en la Seleccion Argentina

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la inclusión de los más jóvenes. En ese sentido, el entrenador puso como ejemplo a Franco Mastantuono, reciente incorporación del Real Madrid: “Es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo. Mastantuono, por ejemplo, tiene 18 años y hoy creo que hizo un muy buen partido y que podría hacerlo mucho mejor si el equipo lo conociera... Va a ser un jugador excepcional”.

Scaloni también valoró la mentalidad del plantel: “Estamos felices de estar acá. No soy mucho de ver lo que se consiguió, siempre hay que seguir mirando para adelante. Los jugadores demostraron que aún ganando quieren seguir y se molestan cuando las cosas no salen. Eso también es crecimiento. El equipo dio muestras de que creció durante este tiempo”.

Finalmente, el técnico confirmó que Lionel Messi no será parte del viaje a Ecuador para el cierre de la doble fecha de Eliminatorias: “Leo no va a viajar a Ecuador. Terminó cansado, no salió por la emotividad que tuvo este partido”.