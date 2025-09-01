Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Sel vice de Unión: "Scaloni les pidió a los jugodores que arriesguen de visitante"

Miguel Del Sel, vice de Unión, luego de la gran victoria ante Racing, resaltó lo que les pidió el DT de la Selección Lionel Scaloni en su encuentro en Ezeiza.

1 de septiembre 2025 · 11:45hs
El vicepresidente de Unión, Miguel Del Sel, acompañó al plantel en los recientes desplazamientos a Mendoza, para el partido de Copa Argentina ante River, y a Buenos Aires, donde el equipo se preparó para enfrentar a Racing en el Predio de Ezeiza, en una jornada que incluyó la visita del DT de la Selección, Lionel Scaloni.

Del Sel y el triunfazo ante Racing

Del Sel destacó la actuación del equipo y la solidez defensiva en el triunfo ante Racing: “Hoy sufrí más de lo esperado, tienen buenos cabeceadores y envían centros precisos. Unión supo aguantar, Mauro Pittón jugó un partido excelente y la defensa se mantuvo firme. Además, aprovechamos las contras para marcar otros goles”, señaló.

LEER MÁS: Madelón comenzó la reconstrucción de Unión luego de que el Kily dejara tierra arrasada

En un tono más personal, el dirigente confesó lo que le generó el viaje y la experiencia de acompañar al plantel: “Para mí fue algo nuevo, pasamos varios días juntos y me hizo volver un poco a mi infancia. Si de esto puedo traer algo positivo, mejor. Todos estamos contentos”.

La viista de Scaloni

Finalmente, Del Sel resaltó la importancia de la visita de Lionel Scaloni al entrenamiento previo: “La charla de Scaloni fue muy buena. Les pidió a los chicos que sigan trabajando como lo hicieron hoy ante Racing (venía de empatar y perder por penales ante River por Copa Argentina) y que arriesguen cuando jueguen de visitante. Hoy le agradecí, y le dije que los jugadores realmente escucharon cada palabra”.

LEER MÁS: Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

La presencia del vicepresidente durante estos desplazamientos y su mirada sobre el plantel reflejan la cercanía de la dirigencia con el equipo, así como la confianza en que Unión puede mantener la solidez mostrada en los últimos partidos y seguir sumando en el tramo final de la temporada.

