Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

La Selección Argentina goleó 3 a 0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el último partido oficial de Messi como local. VIDEO

La Selección Argentina goleó 3 a 0 a Venezuela , por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el último partido oficial de Lionel Messi como local. El propio rosarino abrió el marcador a los 38', Lautaro Martínez aumentó a los 30' del complemento y otra vez Messi hizo el tercero a los 35'.

En un primer tiempo que fue de menor a mayor en intensidad, la Selección argentina tuvo el protagonismo y poco a poco fue encontrando los espacios para llegar con peligro al área rival.

Ese dominio rindió sus frutos a los 39' cuando Julián Álvarez, generoso, habilitó a Messi quien definió con una sutileza por encima del arquero y dos defensores.

39' PT | ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA



En la segunda parte, con la ventaja, el dominio argentino se hizo más ostensible y con buen aporte de los laterales hubo más llegadas claras, pero faltó algo de precisión en la definición.

El primer cambio fue el ingreso de Nico González por Mastantuono, de buen partido, y luego Scaloni mandó a la cancha a Exequiel Palacios y también a Lautaro Martínez buscando el gol que sentenciara el resultado. Y así fue.

21' ST | ARGENTINA 2 - 0 VENEZUELA



El Toro apareció en el área y de palomita definió un preciso centro atrás de González (tuvo un mano a mano clarísimo unos minutos antes) para establecer el 2 a 0. Ya con la victoria asegurada, y antes de que ingresen Nico Paz y Giuliano Simeone, llegó el tercero y lo hizo Messi tras un centro atrás de Thiago Almada.

En el final pudo haberse estirado la diferencia, pero el tercero de Messi fue invalidado y solo hubo tiempo para otro festejo y una ovación para el capitán que nació desde las tribunas y se prolongó a sus compañeros.

Formaciones de Argentina y Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada; Franco Mastantuono, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Tomás Rincón, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Goles: PT 38' y ST 34' Lionel Messi (A) y ST 30' Lautaro Martínez (A).

Árbitro: Piero Maza (C).

Estadio: Monumental.