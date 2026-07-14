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Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

Ignacio Malcorra se convirtió en el segundo refuerzo del Tate. El volante llega este miércoles a Santa Fe para firmar su contrato

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 21:32hs
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Ignacio Malcorra firmará este miércoles su contrato con Unión.

Ignacio Malcorra firmará este miércoles su contrato con Unión.

Después de tantas veces que se mencionó su posible vuelta, en esta ocasión se terminó concretando. Y de esta manera, luego de 10 años, Ignacio Malcorra vuelve a Unión.

Malcorra vuelve a Unión

El volante de 38 años (cumplirá 39 el 24 de julio) rescindió el vínculo con Independiente y este miércoles llegará a Santa Fe para someterse a la revisión médica y posteriormente firmará su contrato con el Tate hasta junio del 2027.

De esta manera, Malcorra se convertirá en el segundo refuerzo, ya que el primero fue Mauro Luna Diale. Con Leonardo Madelón en el banco, el futbolista tendrá su segunda etapa en la institución rojiblanca.

LEER MÁS: Unión tiene al caer a otro refuerzo por pedido de Leonardo Madelón

Y es que Malcorra llegó por primera vez a Unión en 2014 y formó parte del equipo que ascendió a Primera División y se fue del Tate a mediados de 2016.

Con la camiseta rojiblanca tuvo un rendimiento muy destacado, al punto tal de jugar 65 partidos, en donde anotó 18 goles y brindó 22 asistencias.

Unión Ignacio Malcorra años
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