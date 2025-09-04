Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Scaloni

Scaloni mantiene dos interrogantes para definir la formación titular de Argentina

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni mantiene dos dudas para confirmar la formación titular que recibirá a Venezuela

4 de septiembre 2025 · 14:14hs
Lionel Scaloni mantiene un par de interrogantes para definir la formación titular de Argentina.

La Selección Argentina se enfrentará este jueves con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni mantiene un par de incógnitas

Las dudas que mantiene Lionel Scaloni

Para ello, el técnico Lionel Scaloni piensa en un equipo habitualmente titular, con Lionel Messi a la cabeza, pero con dos dudas puntuales. Con Dibu Martínez inamovible en el arco, la defensa estaría compuesta por Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y con la duda de Marcos Acuña o Nicolás González, ya que Nicolás Tagliafico no iría desde el arranque.

Si bien el zaguero del Benfica no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la primera sesión de entrenamiento al realizar tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible, el marcador es una fija junto al Cuti en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul son una fija desde el arranque ante la Vinotinto, pero el tercer componente es la primera duda para el estratega de Pujato. La otra duda pasa por Nicolás Paz o Franco Mastantuono. Si bien parecía que la duda era Alexis Mac Allister (tiene una molestia física y además se ausentó en el primer entrenamiento del combinado nacional) o Giovani Lo Celso, el DT se decidiría entre el futbolista de Como o el del Real Madrid, respectivamente.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear el mediocampo con De Paul, Paredes y a la espera de una definición entre Paz o Mastantuono.

Ya en la ofensiva, la delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada, quien le ganaría la pulseada a Lautaro Martínez.

La formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

