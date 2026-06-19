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Lo que debe pasar para que la Selección Argentina clasifique a los 16avos de final

La Selección Argentina se enfrentará este lunes ante Austria en su segunda presentación en el Mundial 2026, donde podría sellar su clasificación

19 de junio 2026 · 18:49hs
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Lo que debe pasar para que la Selección Argentina clasifique a los 16avos de final

La Selección Argentina se enfrentará este lunes con Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y tiene no solo la posibilidad de clasificar a los 16avos de final, sino también de asegurarse la primera posición.

¿Qué resultados necesita la Selección Argentina para pasar a los 16avos de final?

El único resultado que le aseguraría al 100% la clasificación a la próxima instancia a la Albiceleste sería el triunfo, ya que con seis puntos clasificaría en el peor de los casos como el mejor tercero. Por otra parte, un empate o una derrota obligaría a la Selección a empatar o ganarle a Jordania para no tener que sacar la calculadora.

Los vigentes campeones de América y del mundo también tienen la chance de asegurarse la primera posición en el Grupo J, aunque no depende al 100% de ellos.

Para que esto ocurra, la Scaloneta deberá ganarle a Austria y esperar a que Argelia empate o le gane a Jordania. Esto ocurre porque el criterio de desempate es el olímpico, en el que se tienen en cuenta los enfrentamientos entre aquellos equipos que están igualados en puntos.

En caso de que se den los mencionados resultados en la segunda fecha, la Selección argentina solo podría terminar empatada en puntos con Austria y Argelia, dos rivales a los que ya derrotó, por lo que no finalizarían por encima suyo en la tabla.

El partido entre la Selección Argentina y la de Austria será este lunes a las 14 y se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas.

Selección Argentina Austria Mundial
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