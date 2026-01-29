Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Scaloni

Scaloni se reunió con los argentinos del Atlético de Madrid en España

El DT de la Selección Argentina visitó al equipo del Cholo Simeone y mantuvo un encuentro con Julián Álvarez, Almada, Nico González y Musso.

29 de enero 2026 · 21:19hs
Lionel Scaloni continúa con su habitual seguimiento de los futbolistas argentinos en Europa y este jueves dijo presente en Madrid, donde visitó el entrenamiento del Atlético de Madrid y luego compartió un encuentro con varios jugadores que integran el radar de la Selección Argentina.

Visita al Atlético y charla con el Cholo Simeone

El entrenador campeón del mundo estuvo por la mañana en el predio del Colchonero, donde presenció parte de la práctica y mantuvo una charla distendida con Diego Simeone, en una visita que ya es habitual dentro del trabajo silencioso que realiza el cuerpo técnico albiceleste.

Más tarde, Scaloni se reunió con Julián Álvarez, Thiago Almada, Nico González y Juan Musso, en un almuerzo que se llevó a cabo en un restaurante de Majadahonda y cuya imagen se difundió rápidamente en redes sociales.

Giuliano Simeone, la ausencia en la reunión

El único argentino del plantel rojiblanco que no participó del encuentro fue Giuliano Simeone, quien no se entrenó por un cuadro febril y dolor de garganta, motivo por el cual permaneció en reposo y quedó al margen de la reunión con el DT nacional.

Tanto Julián Álvarez, Almada como Nico González son nombres habituales en las convocatorias de la Selección, mientras que Juan Musso, pese a haber formado parte del proceso previo al Mundial de Qatar 2022, perdió terreno en la consideración tras quedar fuera de la lista definitiva. La visita se da en un momento clave del calendario, con el objetivo de mantener el vínculo directo con los futbolistas y evaluar su presente futbolístico.

Lo que viene para la Selección Argentina

El próximo compromiso oficial de la Scaloneta será el 27 de marzo, cuando enfrente a España en la Finalissima, que se disputará en Qatar entre los campeones de Sudamérica y Europa.

Además, la Selección ya tiene acordados dos amistosos internacionales entre el 1 y el 9 de junio en Estados Unidos, con sedes tentativas en Miami y Las Vegas, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

