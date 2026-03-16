Detuvieron a un hombre acusado de mantener cautiva y golpear brutalmente a su pareja

Una mujer logró pedir ayuda y denunció que llevaba dos días cautiva y siendo golpeada por su expareja en una vivienda de barrio Guadalupe Oeste. La policía llegó al lugar, detuvo al agresor de 42 años y secuestró un arma de fuego.

El hombre detenido por golpear y mantener privada de su libertar a su mujer

Este domingo antes del mediodía, una mujer llamó a la policía y denunció que estaba siendo sometida a violentas golpizas y privada de su libertad en una vivienda ubicada en calle Mitre y un pasaje sin número del barrio Guadalupe Oeste .

Cuando llegaron al lugar policías de la Comisaría 9° , una mujer salió corriendo desde el pasillo lateral de la vivienda y les dijo, entre lágrimas, que hacía dos días estaba privada de su libertad , viviendo un verdadero infierno por los golpes que le propinó su expareja y por las amenazas con un arma de fuego .

Los uniformados ingresaron al inmueble y aprehendieron a un hombre identificado como H. R. G., de 42 años, además de secuestrar un arma de fuego que estaría vinculada a los hechos denunciados.

Agresor aprehendido

Mientras los policías dialogaban con la mujer, víctima de las golpizas y amenazas, vecinos del barrio les advirtieron que el agresor intentaba escapar trepando los tapiales, que funcionan como medianeras entre las viviendas.

Ante esa situación, los oficiales fueron en su búsqueda. El hombre resistió la aprehensión, pero finalmente fue reducido por los policías e identificado como H. R. G., de 42 años. Durante el procedimiento también secuestraron un arma de fuego.

El agresor fue trasladado y alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 8° de Santa Fe. En tanto, la mujer víctima de la violencia fue trasladada por mujeres policías hasta Medicina Legal para la constatación de las lesiones sufridas.

Atribución delictiva

Los policías informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas coactivas.

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