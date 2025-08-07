Uno Santa Fe | Ovación | Lautaro Martínez

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister pelearán por el Balón de Oro

Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister están en la lista de 30 jugadores nominados por France Football para quedarse con el Balón de Oro

7 de agosto 2025 · 12:05hs
Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football.

Martínez viene de tener una gran temporada en el Inter de Milán, equipo al que guió hacia la final de la UEFA Champions League, aunque terminaron siendo aplastados 5-0 por el Paris Saint-Germain de Francia.

El “Toro” fue clave para el conjunto italiano en dicha competición, ya que anotó tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinal.

Esta es la cuarta nominación al Balón de Oro para Martínez, quien ya había estado entre los mejores en 2021 (21°), 2023 (20°) y 2024 (7°).

Mac Allister, por su parte, fue una pieza clave en el Liverpool, que arrasó en la Premier League para quedarse con el título en dicha competición por primera vez desde el 2020.

Se trata de la primera nominación al Balón de Oro para el jugador surgido en Argentinos Juniors, que se sigue afianzando como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Ambos, además, tienen un rol clave en la Selección argentina que es dirigida por Lionel Scaloni.

Entre los grandes candidatos a quedarse con el premio están el francés Osumane Dembélé, clave esta temporada en la que el Paris Saint-Germain arrasó en prácticamente todas las competencias, el inglés Cole Palmer, que fue fundamental para que el Chelsea conquiste el Mundial de Clubes, el español Lamine Yamal, quien se proyecta como la gran figura de los próximos años en el fútbol, e incluso Lautaro Martínez, aunque este último cedió mucho terreno tras el flojo final de temporada que tuvo el Inter.

Todos los nominados al Balón de Oro

Achraf Hakimi

Pedri

Nuno Mendes

Serhou Guirassy

Alexis Mac Allister

Raphinha

Viktor Gyökeres

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Scott McTominay

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Joao Neves

Jude Bellingham

Robert Lewandowski

Mohamed Salah

Cole Palmer

Fabian Ruíz

Vinicius Jr.

Declan Rice

Vitinha

Kylian Mbappé

Gianluigi Donnarumma

Michael Olise

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Harry Kane

Virgil Van Dijk

Lautaro Martínez

