Sciacqua: "Siempre hay que buscar lo bueno dentro de lo negativo"

El entrenador de Godoy Cruz, Mario Sciacqua, dialogó este jueves con el programa Ovación 90 (se emite por Radio Nihuil) y afirmó que "nos llamó la atención la solidaridad que se ha generado", al referirse a la pandemia del coronavirus que azota al mundo.

"Todos reconocen que ante las situaciones adversas Argentina reacciona de esa manera y hasta a los jugadores los noté muy solidarios preguntando cómo está Mendoza. Siempre hay que buscar lo bueno dentro de lo negativo y la desgracia de un país de lo que está sucediendo", agregó.

"Es una realidad muy difícil de poder planificar algo con el jugador. A mñi me gusta estar en mi casa, pero hay chicos de 19 o 20 años que no están acostumbrados a eso. Hablamos con el psicólogo, la nutricionista y el médico para poder acompañarlos", dijo.

"Es una situación bastante particular. Hemos perdido la costumbre de muchas cosas que eran normales. Disfruto de estar en mi casa, porque mucha parte de mi vida he estado afuera, el estar con mis hijos y mi señora, pero la ansiedad me supera", admitió.

"El hecho de no poder ver a mis viejos y a mi hermana me genera intranquilidad", enfatizó.

"A mí me gusta estar con el jugador, soy muy pasional. Cuando empezó esto no pensábamos que iba a ser así, creíamos que iban a ser dos semanas de asislamiento. Primero daba indicaciones el Profe y ahora cuando vimos que se extendía la cuarentena empecé a participar más con el cuerpo técnico y hacemos charlas con siete u ocho jugadores", culminó.