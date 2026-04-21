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Sigue la alerta por la fiebre chikungunya y Santa Fe reportó su primer caso

El total de casos confirmados y probables es de 837, con una aceleración sostenida en las notificaciones desde las primeras semanas de 2026

21 de abril 2026 · 11:44hs
Sigue la alerta por la fiebre chikungunya

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Sigue la alerta por la fiebre chikungunya

El aumento de casos por fiebre chikungunya no cesa: se notificaron 268 nuevos casos en todo el país y el total de confirmados y probables asciende a 837. De ese número, 746 son autóctonos y 91 tienen antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. Además, se observa una aceleración sostenida en las notificaciones desde las primeras semanas de 2026.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 14, el 93% de los casos se concentra en la región NOA, con 782 casos confirmados y probables. Salta continúa siendo la provincia más afectada, con 494 casos, seguida por Tucumán (144) y Jujuy (80), donde también se registran focos importantes de transmisión.

En el resto del país, la tendencia también es creciente. Se reportaron 47 casos en Santiago del Estero y 17 en Catamarca. En la Región Centro, la Provincia de Buenos Aires registra 28 casos, seguida por Córdoba (14) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7). Además, se notificaron casos en Entre Ríos y San Luis (2 cada una) y en Santa Fe y Chaco (1 caso cada una).

Ante este escenario, el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI), con el objetivo de detectar cambios en la circulación viral, optimizar la respuesta sanitaria y fortalecer las acciones en cada jurisdicción.

Asimismo, se recomienda a los equipos de salud aplicar métodos diagnósticos directos, como qRT-PCR y ELISA NS1, en muestras tomadas durante los primeros seis días de síntomas, con el fin de identificar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas.

Virus respiratorios: circulación estable

En paralelo, la circulación de virus respiratorios se mantiene estable. Los casos de influenza continúan bajos y dentro de lo esperado para la época, al igual que el virus sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

Respecto a la influenza A (H3N2), se confirmaron 18 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) mediante secuenciación genómica, alcanzando un total acumulado de 136 casos, lo que representa el 78% de los casos de influenza notificados.

Dengue: leve aumento en casos probables

El BEN también informó la confirmación de 5 nuevos casos de dengue:

  • 2 en la Provincia de Buenos Aires
  • 2 en CABA
  • 1 en Salta (con antecedente de viaje a PBA)

Desde el inicio de la temporada 2025-2026, se registraron 45 casos confirmados, de los cuales el 55,6% no tiene antecedente de viaje y el 44,4% sí, con destinos como Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Si bien el escenario continúa en zona de bajo riesgo, en las últimas semanas se detectó un aumento en los casos probables, especialmente en PBA, Córdoba, CABA, Tucumán y Santa Fe. Por ello, se insiste en reforzar la vigilancia epidemiológica, completar estudios de laboratorio y aplicar medidas preventivas.

Otros eventos sanitarios

En cuanto a coqueluche, se confirmaron 3 nuevos casos, manteniéndose la tendencia a la baja registrada a fines de 2025. El grupo más afectado sigue siendo el de niños de 0 a 5 años, en particular los menores de 1 año (39,5%).

Por último, no se notificaron nuevos casos de hantavirus. Hasta la semana epidemiológica 13, se contabilizan 32 casos confirmados:

  • Provincia de Buenos Aires: 14
  • Salta: 12
  • Chubut: 2
  • Río Negro: 2
  • Entre Ríos: 1
  • Jujuy: 1

El Ministerio de Salud reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención y vigilancia activa ante la circulación de enfermedades transmisibles en el país.

chikungunya caso Santa Fe
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