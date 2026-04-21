Unión, entre los clasificados: ¿a quién enfrentaría en los playoffs del Apertura?

Unión viene de dos derrotas al hilo y se jugará su clasificación en dos durísimos partidos, ante Vélez y Talleres, respectivamente.

Tras la derrota como local ante Newell's por 3-2, Unión quedó en una zona de clasificación que lo obliga a sacar cuentas. A dos fechas del final de la fase regular del Liga Profesional de Fútbol, el Tate hoy estaría entrando a los playoffs, pero con un cruce de alto voltaje: nada menos que frente a River.

La caída en Santa Fe dejó al equipo condicionado, sabiendo que deberá sumar en sus próximas presentaciones ante Vélez en Liniers y luego frente a Talleres de Córdoba en el 15 de Abril para asegurar su lugar entre los ocho mejores.

Con cinco equipos ya clasificados —Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, River Plate, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors— el cuadro empieza a tomar forma, aunque todavía puede cambiar en las dos jornadas finales.

Si el torneo terminara hoy, los cruces de octavos de final serían los siguientes:

Parte alta del cuadro

*Estudiantes de La Plata (1º A) vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (8º B)

*Rosario Central (4º B) vs. Lanús (5º A)

*River Plate (2º B) vs. Unión de Santa Fe (7º A)

*Boca Juniors (3º A) vs. Huracán (6º B)

Unión River Julián Palacios Prensa Unión

Parte baja del cuadro

*Independiente Rivadavia (1º B) vs. Defensa y Justicia (8º A)

*Talleres de Córdoba (4º A) vs. Belgrano (5º B)

*Vélez Sarsfield (2º A) vs. Barracas Central (7º B)

*Argentinos Juniors (3º B) vs. Independiente (6º A)

Un cruce de alto riesgo para Unión

En este escenario, Unión quedaría emparejado con River, uno de los candidatos naturales al título y protagonista de la Zona B. Un duelo que, además de la jerarquía del rival, implicaría jugar fuera de casa y con margen mínimo de error.

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Por eso, las dos fechas que quedan serán determinantes: sumar en Liniers y cerrar fuerte ante Talleres no solo le permitiría asegurar la clasificación, sino también aspirar a mejorar su posición y evitar un cruce tan exigente en octavos.

El margen es corto y el calendario no da respiro. Unión ya no depende solo de sí mismo: necesita puntos, pero también mirar de reojo otros resultados para sostenerse en zona de playoffs y soñar con algo más.