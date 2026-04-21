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Colón, ¿le muestra la puerta de salida a Facundo Castro?

La dirigencia de Colón analiza su salida en el próximo mercado. El delantero no logró consolidarse y podría regresar a un destino donde ya supo destacarse.

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 11:41hs
Colón, ¿le muestra la puerta de salida a Facundo Castro?

UNO Santa Fe | José Busiemi

El paso de Facundo Castro por Colón parece acercarse a un punto de quiebre. A pesar de tener contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, en la dirigencia ya se instaló con fuerza la posibilidad de darle una salida en el próximo mercado de pases.

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La evaluación es compartida entre los dirigentes, el director deportivo Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán, quienes coinciden en que el delantero no logró aportar lo esperado ni justificar su lugar dentro del plantel.

Números que no acompañan a Facundo Castro en Colón

El rendimiento de Castro está lejos de las expectativas. En la temporada 2026 apenas suma 6 partidos disputados y 187 minutos, sin goles ni asistencias.

Si se amplía la mirada al 2025, sus registros tampoco logran torcer la tendencia: 13 encuentros, 1 gol y 1 asistencia en 948 minutos.

Estadísticas que explican por qué su continuidad está en duda, en un contexto donde además su salario aparece como un factor relevante para las finanzas del club.

Una puerta que se abre: regreso a Chicago

Mientras en Santa Fe analizan su salida, el delantero cuenta con una posibilidad concreta para relanzar su carrera. Nueva Chicago le presentó una oferta firme para repatriarlo, recordando su buen paso en la temporada 2024, donde fue una de las figuras del equipo.

Facundo Castro (2)

Tras ese rendimiento, Castro emigró al fútbol peruano para jugar en FBC Melgar, pero su regreso al país no logró sostener aquel nivel.

Colón ya piensa en un reemplazo

Ante este escenario, Colón empezó a moverse en el mercado en busca de alternativas ofensivas. Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Nicolás Ferreyra, atacante de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

No se trata de un apellido más: Ferreyra es un viejo conocido de Medrán, quien ya lo dirigió en el conjunto mendocino, lo que le otorga una ventaja en la consideración.

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Con un rendimiento que no convence, un contrato pesado y una oferta sobre la mesa, todo indica que los días de Castro en Colón están contados. La resolución final dependerá de las negociaciones, pero el escenario ya está planteado: el club busca liberar cupo y recursos, mientras el jugador evalúa una salida que le permita recuperar protagonismo.

Colón Facundo Castro Nueva Chicago
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