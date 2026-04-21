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Trungelliti perdió con Mérida y no pudo ingresar al cuadro principal del Masters de Madrid

El argentino Marco Trungelliti no pudo demostrar su mejor versión y cayó en sets corridos en la capital española

21 de abril 2026 · 12:11hs
Trungelliti no pudo meterse en el Masters 1000 de Madrid.

Trungelliti no pudo meterse en el Masters 1000 de Madrid.

El tenista argentino Marco Trungelliti cayó en sets corridos ante el español Daniel Mérida, por la segunda ronda de la clasificación del Masters de Madrid, y no pudo meterse en el cuadro principal.

Trungelliti quedó afuera del Masters 1000 de Madrid

Trungelliti, que actualmente ocupa el puesto número 77 del ranking ATP, perdió 7-6(4) y 6-3, luego de una hora y 35 minutos de juego.

El encuentro fue muy parejo en todo momento, con muy pocas oportunidades para ambos jugadores. Mérida tomó ventaja en el primer set recién en el tie-break, mientras que en la segunda manga aprovechó el envión anímico para obtener el único quiebre de todo el partido que le permitió quedarse con la victoria y la clasificación al cuadro principal.

En la ronda previa, Trungelliti había tenido un gran debut, al derrotar al croata Borna Gojo en sets corridos, mientras que Mérida había eliminado al británico Billy Harris.

Pese a la derrota de Trungelliti, habrá una fuerte presencia argentina en el cuadro principal del cuarto Masters 1000 de la temporada, ya que dirán presente Francisco Cerúndolo (16°), Tomás Etcheverry (25°), Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.

Tanto Cerúndolo como Etcheverry, quienes están teniendo un muy buen 2026, debutarán en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados.

De ellos dos, el que jugará con una gran presión será Cerúndolo, porque defiende las semifinales alcanzadas en la “Caja Mágica” el año pasado, por lo que una rápida despedida podría hacerlo perder varias posiciones en el ranking.__IP__

Etcheverry, por su parte, está ante una gran oportunidad para llegar lejos y así poder conseguir su mejor ranking histórico y continuar acercándose al top 20 del ranking ATP.

Los rivales de los jugadores argentinos en el Masters de Madrid

Francisco Cerúndolo (16°) - Yannick Hanfmann o Marcos Giron

Tomás Etcheverry (25°) - Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy

Mariano Navone - Nuno Borges

Camilo Ugo Carabelli - Gael Monfils

Sebastián Báez - jugador proveniente de la qualy

Juan Manuel Cerúndolo - Daniel Altmaier

Thiago Tirante - Roberto Bautista Agut

Francisco Comesaña - Tomas Machac

Trungelliti Madrid Mérida
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