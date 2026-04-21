La deuda pendiente que tiene Unión es ganar un partido importante

Las estadísticas revelan que el principal déficit que mostró Unión fue el de no poder ganarle a los rivales que están arriba en la tabla

En lo que va del torneo, Unión no pudo ganarle a ningún equipo de los que está arriba del Tate.

Los números indican que Unión suma 19 puntos, se ubica 7º en la Zona A y a dos fechas del final de la etapa regular del Torneo Apertura, está clasificando para disputar los playoffs.

Por lo cual , claramente viene cumpliendo con el objetivo primario . Sin embargo, a la hora de hacer un análisis más minucioso, la realidad indica que el déficit de Unión es que hasta ahora no pudo ganar un partido importante.

Y es que de los 14 partidos jugados, el Tate sumó cinco triunfos, pero fueron ante equipos que están por debajo del elenco rojiblanco y un par de ellos protagonizando una campaña muy pobre.

La primera victoria del Rojiblanco fue ante Gimnasia de Mendoza por 4-0, equipo recién ascendido que ahora logró recuperarse y que con 16 puntos se ubica 12º en la Zona A.

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Por su parte, el segundo triunfo fue frente a Aldosivi 1-0. El Tiburón suma apenas siete puntos y se ubica 14º en la Zona B. Luego el Tate superó a Sarmiento 3-1, el Kiwi tiene 16 unidades y está 11º en la Zona B.

El cuarto triunfo de Unión fue con Instituto 2-1, la Gloria suma 17 puntos y se posiciona 10º en la Zona A. Y la última victoria fue 2-0 ante Deportivo Riestra (no ganó en el torneo) que tiene siete puntos y marcha último en la Zona A.

Es decir, que no pudo ganarle a ninguno de los equipos que está por encima del Tate. Dado que empató 4-4 con Independiente y 1-1 con Boca. Mientras que perdió 2-1 con Lanús y también 2-1 con Estudiantes.

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En tanto que ahora deberá enfrentar a Vélez y Talleres, ambos equipos están por encima del Tate y allí tendrá la chance de poder cortar con esta racha que lo persigue.

Y está claro que para meterse entre los primeros ochos, tendría que ganar alguno de los dos partidos, caso contrario será complicado cumplir con el objetivo.

Más allá de ser competitivo en buena parte del torneo, los números no mienten y en muchos partidos a Unión le faltó ese plus para poder quedarse con un triunfo resonante ante un rival calificado.