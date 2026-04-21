Grandes finales se vivieron en la segunda fecha del Car Show Santafesino

En el Club de Volantes Entrerrianos, la segunda jornada del campeonato 2026 marcó un nuevo hito en la historia reciente de la categoría de automovilismo más federal con 120 protagonistas en pista

Los Fiat 600 brindaron un gran espectáculo en el autódromo paranaense, en lo que fue la segunda fecha del Car Show.

El Nuevo Car Show cumplió con su segunda fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Paraná, dejando un fin de semana cargado de acción, sobrepasos y definiciones vibrantes en cada una de sus divisionales. Con buen clima, un parque automotor destacado y un nivel cada vez más competitivo, las finales de Fiat 600, Clases 1, 2 y 3 y TC 4000 ofrecieron un espectáculo a la altura de las expectativas.

En los Fiat 600 el ganador fue el piloto de San Jerónimo Norte, Alex Weppler. El «Talibán» se impuso de gran forma en la serie por la mañana, y luego se llevó el triunfo en la carrera final, aprovechando algunas situaciones que retrasaron tanto a Pablo Gieco como a Alejandro Saucedo, que se mostraron como rivales fuertes de Weppler durante el fin de semana. Pablo Tedeschi y el propio Saucedo completaron el podio de los 600 en Paraná.

La Clase 2 contaba con 30 autos en la grilla de partida entrerriana, prometiendo un gran espectáculo en lo previo y confirmando esa promesa durante las 14 vueltas que se completaron en Paraná. Lucas Canteli, Thiago Ferrari, Ignacio Nieto, Jose Luis Costamagna y Nicolas Gonzalez fueron los cinco que manejaban en la parte de adelante del nutrido pelotón, en el cual también se destacaron varios protagonistas al inicio de la carrera.

image En la capital entrerriana, los TC4000 giraron a pura potencia y emoción.

Hubo roces, toques, algunos problemas mecánicos y un ganador en pista (Canteli), que sería primero apercibido y luego excluído, su escolta era José Luis Costamagna (luego recargado también), al igual que el tercero Donato Paulini, resultando ganador de la segunda final del año el santiagueño Antonio Gubaira en gran avance tras largar desde la cuarta fila. Donato Paulini y Nicolas Gonzalez completaron el podio de una vibrante y apretadisima final de Clase 2.

Potencia y gran espectáculo en la clase 3

La Clase 3 ofreció otra final de alto nivel, con autos veloces y maniobras exigidas en cada sector del circuito entrerriano. El desarrollo fue cambiante, con alternativas en la punta cuando Nahuel Della Santina largando en gran forma saltó al primer lugar y un grupo perseguidor siempre al acecho. La exigencia mecánica y el ritmo elevado fueron factores determinantes en una carrera que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre, con maniobras ajustadas.

Se debe destacar que el clasificador final de la carrera está en suspenso, ya que tras la exclusión de Joel Borgobello (finalizó 3ro), por maniobra peligrosa sobre Nicolás Bonello, el equipo del piloto de Timbúes apeló la sanción y se espera la decisión final. Ganó en su regreso Nahuel Della Santina, seguido por Gastón Giordano y Andres Cief en posiciones de podio.

El TC 4000 volvió a ser sinónimo de espectáculo, con sus imponentes máquinas entregando una final vibrante en Paraná. La categoría mostró nuevamente su esencia, combinando potencia, manejo y estrategia en una competencia que cerró un gran fin de semana para el Nuevo Car Show en general y para el TC 4000 en particular, con 24 autos presentes, algo que no se daba desde noviembre de 2016.

image El Club de Volantes Entrerrianos contó con un parque automotor de más de 120 máquinas.

Marcos Karlen fue el destacado del sábado al obtener su primera pole position en la categoría, mientras que el domingo el campeón Brian Yacob, junto al propio Karlen, sellaron el 1-2 del Piersimoni Sport con sus Ford Falcon. Walter Belich con la Chevy del Pfening Competición completó el podio y ganó la copa master del 4000 en su retorno a la categoría.

La segunda fecha en Paraná dejó en claro el crecimiento sostenido del Nuevo Car Show, tanto en cantidad de autos como en nivel competitivo. Con finales atractivas en todas sus divisionales y nuevos protagonistas que se suman a la pelea, la temporada 2026 promete seguir elevando la vara en cada presentación. Ahora se viene San Nicolás, y allí la gran carrera del año, donde todas las categorías correrán con pilotos invitados, algo que asegura la presencia de más de 200 pilotos en el circuito Juan María Traverso el próximo 16 y 17 de mayo.