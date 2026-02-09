Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Por tercer año, la Liga Santafesina de Fútbol, llevará a cabo el certamen veraniego destinado a las categorías inferiores menores e infantiles

9 de febrero 2026 · 10:09hs
La Liga Santafesina organiza el torneo de verano para las categorías 2012

La Liga Santafesina organiza el torneo de verano para las categorías 2012, 2013 y 2014.

Por tercer año consecutivo la Liga Santafesina organizará sus certámenes veraniegos tanto para las Inferiores Menores como para las Infantiles. Están definidos los 32 equipos participantes, la conformación de los grupos para el desarrollo de ambos torneos y el los fixtures para la edición de las Menores.

Se viene una nueva edición del Torneo de Verano

Las categorías 2012, 2013 y 2014 por el lado de las Inferiores y las categorías 2015, 2016 y 2017 de las Infantiles serán las participantes del Torneo de Verano de la Liga Santafesina que se llevará a cabo en el predio Nery Alberto Pumpido.

Las instituciones que se inscribieron para participar son las siguientes: Colón, Unión, Academia Andrés Cabrera, Cosmos, Gimnasia y Esgrima, Sportivo Guadalupe, Juventud Unida, Deportivo Nobleza, Ateneo Inmaculada, Independiente, Universidad, El Pozo, Ciclón Racing, La Salle Jobson, La Perla del Oeste, Santa Fe, El Cadi, Los Juveniles, Pucará, Floresta, Nuevo Horizonte, San Cristóbal, Loyola, Defensores de Alto Verde, Banco Provincial, Atlético Arroyo Leyes, Defensores de Peñaloza, Vecinal Gálvez, Nacional, Los Canarios y Deportivo Santa Rosa.

El próximo sábado 14 de febrero comenzará a jugarse el TdV de Inferiores Menores y luego continuará la actividad con el de Infantiles con jornadas que iniciarán después de las 9 de la mañana.

Conformación de Grupos

Grupo A: Colón, Juventud Unida, Deportivo Nobleza y Santa Fe

Grupo B: Náutico El Quillá, Universidad, Pucará y Defensores de Peñaloza

Grupo C: El Pozo, Independiente, Los Juveniles y Atlético Arroyo Leyes

Grupo D: Unión, Ateneo Inmaculada, El Cadi y Banco Provincial

Grupo E: Academia Andrés Cabrera, Defensores de Alto Verde, Floresta y Vecinal Gálvez

Grupo F: Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing, Nuevo Horizonte y Nacional

Grupo G: Sportivo Guadalupe, La Salle Jobson, San Cristóbal y Los Canarios

Grupo H: Cosmos, La Perla del Oeste, Loyola y Deportivo Santa Rosa

Liga Santafesina Torneo verano
