Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Se definieron los cruces de octavos de final de la Liga Federal en San Juan, en el cual Regatas de Santa Fe buscará acceder a la próxima instancia

Ovación

Por Ovación

9 de febrero 2026 · 09:54hs
Regatas de Santa Fe se cruzará con Unión de San Guillermo en octavos de final.

Regatas de Santa Fe se cruzará con Unión de San Guillermo en octavos de final.

Comienza la segunda etapa de la Liga Federal en la provincia de San Juan. La competencia se disputará hasta el próximo jueves 12 de febrero con equipos de todos el país y cerca de 1.000 jugadores, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y estadio Aldo Cantoni. El campeonato contará con la organización de Federación Sanjuanina de Vóleibol, y la fiscalización de Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Regatas de Santa Fe pese a perder en la última fecha de grupos, logró clasificar a octavos de final.

Regatas logró clasificar a octavos de final

A pesar de haber perdido frente a Sportivo Manantial de Tucumán por 3 a 2 en el último cruce la zona 3 de la fase clasificatoria de la Liga Federal que se juega en tierras sanjuaninas, Regatas de Santa Fe clasificó como mejor segundo y este lunes a la tardecita se cruzará con otro representante de la Federación Santafesina.

Fue en la última jornada, de las cinco, que las chicas laguneras festejaron el pasaje a la próxima instancia. De esta manera, las chicas completaron la primera fase con 4 victorias y una sola derrota. Y este lunes inician los playoffs por el título, será frente a Unión de San Guillermo, de la provincia de Santa Fe.

La escuadra del departamento San Cristóbal integró la Zona 1, ingresó como mejor tercero, ya que primero finalizó club El Tala con 12, Círculo Policial acumuló 9, y Unión de San Guillermo 5. Fue producto de una victoria ante Obras de San Juan por 3 a 2, y frente a Baradero por 3 a 0; y dos derrotas; una ante Círculo Policial por 3 a 1, y Club El Tala por 3 a 0.

En octavos de final por el título, a las 19.30, Regatas de Santa Fe se medirá con Unión de San Guillermo en la cancha 2 del Velódromo Alejo Chancay. El objetivo principal está cumplido. En partidazo que se definió en el tie break (2-3), las laguneras demostraron carácter hasta la última pelota ante Manantial de Tucumán.

Ese punto sumado les aseguró el segundo puesto de la zona y el pasaje directo a la siguiente ronda. La historia continúa. El sueño federal sigue más vivo que nunca. Sin dudas, un gran campeonato de las chicas conducidas por Florencia Delfino. Ahora se viene Unión de San Guillermo, un rival de la provincia de Santa Fe que seguramente dará batalla.

Cruces de octavos de final Liga Federal

-Círculo Policial vs. Ausonia de San Juan

-Once Unidos vs. Liniers de Bahía Blanca

-Sportivo Manantial vs. Gremio Vóley

-UPCN de San Juan vs. Pellegrini Vóley

-Citta de Villa Constitución vs. Unión de Amigas por el vóley

-El Tala vs. Hispano de San Juan

-Regatas de Santa Fe vs. Unión de San Guillermo

-Universidad de San Juan vs. Obras de San Juan

Regatas Liga Federal San Juan
Noticias relacionadas
No hay dos sin tres. Regatas consiguió la tercera victoria al hilo en San Juan.

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Regatas de Santa Fe superó a Junín de Buenos Aires por 3 a 1 en San Juan.

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Regatas de Santa Fe se impuso a Ausonia de San Juan en la Liga Federal.

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

La Liga Santafesina organiza el torneo de verano para las categorías 2012, 2013 y 2014.

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Lo último

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Último Momento
Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Descontrol en la zona de boliches sobre la ruta 168: tres jóvenes terminaron en el hospital Cullen tras diversos incidentes

Descontrol en la zona de boliches sobre la ruta 168: tres jóvenes terminaron en el hospital Cullen tras diversos incidentes

Ovación
Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco