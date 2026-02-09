Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Se definieron los cruces de octavos de final de la Liga Federal en San Juan, en el cual Regatas de Santa Fe buscará acceder a la próxima instancia

Comienza la segunda etapa de la Liga Federal en la provincia de San Juan. La competencia se disputará hasta el próximo jueves 12 de febrero con equipos de todos el país y cerca de 1.000 jugadores, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y estadio Aldo Cantoni. El campeonato contará con la organización de Federación Sanjuanina de Vóleibol, y la fiscalización de Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Regatas de Santa Fe pese a perder en la última fecha de grupos, logró clasificar a octavos de final.

A pesar de haber perdido frente a Sportivo Manantial de Tucumán por 3 a 2 en el último cruce la zona 3 de la fase clasificatoria de la Liga Federal que se juega en tierras sanjuaninas, Regatas de Santa Fe clasificó como mejor segundo y este lunes a la tardecita se cruzará con otro representante de la Federación Santafesina.

Fue en la última jornada, de las cinco, que las chicas laguneras festejaron el pasaje a la próxima instancia. De esta manera, las chicas completaron la primera fase con 4 victorias y una sola derrota. Y este lunes inician los playoffs por el título, será frente a Unión de San Guillermo, de la provincia de Santa Fe.

La escuadra del departamento San Cristóbal integró la Zona 1, ingresó como mejor tercero, ya que primero finalizó club El Tala con 12, Círculo Policial acumuló 9, y Unión de San Guillermo 5. Fue producto de una victoria ante Obras de San Juan por 3 a 2, y frente a Baradero por 3 a 0; y dos derrotas; una ante Círculo Policial por 3 a 1, y Club El Tala por 3 a 0.

En octavos de final por el título, a las 19.30, Regatas de Santa Fe se medirá con Unión de San Guillermo en la cancha 2 del Velódromo Alejo Chancay. El objetivo principal está cumplido. En partidazo que se definió en el tie break (2-3), las laguneras demostraron carácter hasta la última pelota ante Manantial de Tucumán.

Ese punto sumado les aseguró el segundo puesto de la zona y el pasaje directo a la siguiente ronda. La historia continúa. El sueño federal sigue más vivo que nunca. Sin dudas, un gran campeonato de las chicas conducidas por Florencia Delfino. Ahora se viene Unión de San Guillermo, un rival de la provincia de Santa Fe que seguramente dará batalla.

Cruces de octavos de final Liga Federal

-Círculo Policial vs. Ausonia de San Juan

-Once Unidos vs. Liniers de Bahía Blanca

-Sportivo Manantial vs. Gremio Vóley

-UPCN de San Juan vs. Pellegrini Vóley

-Citta de Villa Constitución vs. Unión de Amigas por el vóley

-El Tala vs. Hispano de San Juan

-Regatas de Santa Fe vs. Unión de San Guillermo

-Universidad de San Juan vs. Obras de San Juan